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    Алматинка в период развода столкнулась с острой ситуацией, когда уехала с детьми к родителям

    Опубликовано:

    Женщина и трое детей
    Мать с детьми. Иллюстративное фото: Poncho / Getty Images

    Жительница Алматы поблагодарила полицейских за их вмешательство в период ее развода, когда она приехала в гости к родителям с тремя детьми, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

    Как сообщает пресс-служба ведомства, в ДП Акмолинской области поступило сообщение со словами благодарности в адрес сотрудников Бурабайского отдела полиции.

    Жительница Алматы рассказала, что недавно приезжала с тремя детьми в гости к родителям в Акмолинскую область, а там муж забрал детей.

    "В непростой для нее жизненный момент - в период бракоразводного процесса - она столкнулась с острой семейной ситуацией, в которой потребовалось вмешательство правоохранительных органов", - рассказали в ДП Акмолинской области.

    Благодаря оперативной работе сотрудников полиции ситуация была разрешена в кратчайшие сроки, а дети вновь оказались рядом с матерью в полной безопасности.

    Женщина выразила особую признательность следователю Ерлану Тыржанову, оперуполномоченному Рустему Галиеву, командиру роты патрульной полиции Ерлану Дарбаеву, заместителю по следствию Жапарову, заместителю начальника ОП Бурабайского района Арману Нурсейтову и другим сотрудникам Бурабайского отдела полиции.

    "В трудный момент вы не остались в стороне - ваша поддержка придала мне уверенность, а главное - помогла защитить моих детей", - отметила женщина.

    Ранее стало известно, что супруги прожили в браке 30 лет в области Ұлытау, но в итоге развелись. Квартиру и автомобиль они делили через суд. Спорное имущество оставили за мужчиной, но с него в пользу бывшей жены взыскали денежную компенсацию.

    Жительница Актобе просила защитить ее от преследований бывшего возлюбленного, который угрожал спалить дом и машину. Но суд не стал наказывать мужчину из-за срока давности.

    В Костанайской области после развода детей разделили между родителями: 10-летний ребенок остался жить с отцом, а двое других детей - с матерью.

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