Население Казахстана снова выросло: названо точное количество жителей страны
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За последний месяц в Казахстане снова произошел прирост населения - в стране сейчас проживают более 20,3 млн человек, передает NUR.KZ со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.
По информации специалистов, в Казахстане на 1 июня 2025 года проживали 20 370 672 человека. Темп прироста составил 0,43%. При этом в городской местности сейчас проживают более 12,8 млн человек. Тогда как в селах живут более 7,4 млн человек.
Больше всего людей все еще живут в Алматы - более 2,3 млн человек. Далее идут Туркестанская область (2,1 млн), Алматинская область (1,5 млн), Астана (1,5 млн) Жамбылская (1,2 млн), а также Карагандинская области (более 1,3 млн).
В прошлом месяце сообщалось, что в стране был достигнут прирост жителей на 0,34%, тогда численность выросла более чем на 69 тыс. человек.
Отметим, что численность населения Казахстана достигла 20 млн в ноябре 2023 года - по этому поводу к гражданам обращался глава государства.
А в октябре прошлого года также сообщалось, что женщин в нашей стране на порядок больше, чем мужчин.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2261193-naselenie-kazhstanova-snovo-vyroslo-nazvanoe-tochnoe-kolichestvo-zhiteley-strany/
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