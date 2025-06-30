Нужно ли иметь трудовую книжку: казахстанцам дали окончательный ответ

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах совместного заседания палат парламента ответила, нужно ли переживать из-за отсутствия трудовой книжки, передает NUR.KZ.

По словам Светланы Жакуповой, трудовая книжка казахстанцам точно не нужна. Она назвала данный документ "архаичностью".

"Вот эту архаичность мы с вами должны будем перебороть, потому что сегодня молодежи достаточно заключить трудовой договор, зарегистрировать его в электронном формате в Единой системе учете трудовых договоров и перечислять пенсионные взносы, потому что стаж исчисляется вашим участием в пенсионной системе накопительной", - ответила Жакупова.

Представители СМИ уточнили, нужно ли переживать из-за отсутствия трудовой книжки.

"Нет, нет", - заверила Светлана Жакупова.

Ранее мы объясняли, что без трудового договора не будет достаточных накоплений и не начисляется стаж, влияющий на размеры будущей пенсии.

Кроме того, если трудовой договор не был составлен, то казахстанцы не смогут получить данные выплаты. А если часть зарплаты выдавалась в конверте, то сумма пособия окажется меньше.

В свою очередь женщины-работницы рискуют столкнуться с низкими декретными выплатами из-за неофициального или непрозрачного трудоустройства.