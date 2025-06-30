Свет отключили сразу в трех микрорайонах Алматы

В Ауэзовском районе Алматы жители трех микрорайонов оказались без электроэнергии. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в АО "Алатау Жарық Компаниясы".

Как рассказали в "Алатау Жарық Компаниясы", сегодня в 08:10 в Ауэзовском районе произошло частичное отключение электроэнергии, затронувшее потребителей в микрорайонах №1, №2 и Аксай-1. Причиной отключения стало повреждение кабельной линии.

"В настоящее время электроснабжение в микрорайонах №1 и №2 полностью восстановлено. По микрорайону Аксай-1 продолжаются аварийно-восстановительные работы. Специалистами АО "АЖК" принимаются все необходимые меры для скорейшего возобновления электроснабжения.

На официальном сайте компании www.azhk.kz регулярно публикуется график плановых ремонтных работ с указанием времени, вида работ и адресов отключений. В интерактивном разделе "Аварийные отключения" можно получить актуальную информацию о неполадках в электроснабжении в режиме реального времени", - сообщили в компании.

Для получения оперативной информации алматинцам рекомендуют обращаться в контакт-центр по телефону 356-99-99.

Напомним, 25 июня, во второй половине дня в Алматы произошло аварийное отключение света сразу в нескольких районах.

Также во вторник, 17 июня, во второй половине дня несколько микрорайонов Алматы остались без электричества.

До этого в апреле после мощной бури многочисленные отключения электроэнергии произошли в Бостандыкском, Ауэзовском, Наурызбайском районах Алматы. Кроме того, без электричества осталось большое количество микрорайонов.