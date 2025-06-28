"Это не ограничение, а защита": МВД обратилось к казахстанцам

В МВД обратились к участникам дорожного движения и попросили соблюдать закон и порядок. С заявлением выступил председатель комитета административной полиции Кайсар Султанбаев, передает NUR.KZ.

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, дорожная дисциплина - это не просто правило, это вопрос человеческой жизни.

"Каждый из нас - водитель, пешеход, родитель - несет личную ответственность за безопасность на дорогах. За каждым участником движения стоит его семья, близкие, судьба.

За последние годы число погибших в дорожно-транспортных происшествиях в нашей стране сократилось вдвое. Это результат совместных усилий всего общества. Однако наша главная цель - добиться того, чтобы на дорогах не погиб ни один человек. Ни одна жизнь не должна обрываться на трассе", - сказал Кайсар Султанбаев.

В ведомстве призвали соблюдать простые, но жизненно важные правила:

не превышать установленную скорость;

никогда не садиться за руль в состоянии опьянения;

показывать достойный пример молодежи;

проявлять уважение ко всем участникам дорожного движения.

"Дисциплина - это не ограничение, а защита. Она бережет вас и ваших близких. Принцип "Закон и порядок" - это не просто лозунг, а основа безопасной и ответственной жизни. Уважение к закону - это уважение к обществу. Безопасные дороги - наша общая ответственность", - отметил Кайсар Султанбаев.

Ранее Министерство внутренних дел Казахстана выступило с обращением к авторам пранков и опасного контента. Поводом стало участившееся число видео, где ради просмотров и лайков блогеры разыгрывают сцены с насилием и риском для жизни. В ведомстве заявили, что такие "шутки" не только аморальны, но и несут угрозу общественному порядку, провоцируют стресс у прохожих и могут повлечь уголовную ответственность.

Также в МВД рассказали, какой штраф грозит за использование ненормативной лексики детьми - ответственность будут нести их родители или законные представители.