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    Когда День защиты детей станет официально праздничным днем, рассказали в Минтруда

    Опубликовано:

    Дети играют в поле
    Дети. Иллюстративное фото: StockPlanets / Getty Images

    Глава Минтруда и соцзащиты населения в кулуарах кабмина рассказала, когда будет принято решение по 1 июня - придать ли этому дню статус государственного праздника, передает корреспондент NUR.KZ.

    "Будет определено уже по позициям государственных органов. Это и Минкультуры - закон "О праздниках" у них. Это и министерство юстиции, и нацэкономики. Я думаю, что уже в ближайшее время", - отметила Светлана Жакупова.

    Напомним, мы писали о том, что депутат Кенжегул Сейтжан в своем депзапросе предложил сделать День защиты детей государственным праздником.

    Отвечая на запрос, в Минтруда отметили, что это вполне возможно.

    "Традиционно в этот день родители водят своих детей в парки развлечений, на игровые площадки, создают праздничную атмосферу. Этот праздник позволяет родителям и детям провести время вместе, участвовать в культурных, образовательных и общественных мероприятиях, что способствует формированию благоприятного психоэмоционального состояния у детей.

    Исходя из вышеизложенного, а также в целях укрепления института семьи и семейных ценностей, в нашей стране считаем возможным установление 1 июня государственным праздником "День защиты детей", - сообщили тогда в Минтруда.

    Подробнее о том, что это за день, каковые его цели и традиции, и в какой момент человечество озаботилось правами детей, читайте в нашем материале.

    Добавим, в Казахстане приняты такие законы, защищающие права детей на всех уровнях:

    • В соответствии с Конституцией РК (ст. 27) семья и дети находятся под защитой государства.
    • Закон "О правах ребенка в РК" закрепляет права детей на жизнь и охрану здоровья, на неприкосновенность их достоинства, на необходимый уровень жизни, образования, имущественные права ребенка, государственную помощь, отдых и досуг.
    • В Кодексе РК "О браке (супружестве) и семье" предусмотрены статьи о защите прав несовершеннолетних детей.

    В Казахстане при Министерстве образования и науки создан Комитет по охране прав детей, который реализует государственную политику в этой сфере.

    Касательно праздничных добавим также, согласно закону "О праздниках в Республике Казахстан", в Казахстане отмечаются национальные праздники, государственные праздники, профессиональные и иные праздники.

    Национальные праздники - праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности. Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах.

    Государственные праздники - праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

    Профессиональные и иные праздники - праздники, не наделенные статусом национальных и государственных праздников, отмечаемые отдельными категориями граждан.

    При этом праздничными днями признаются лишь дни, в которые празднуются национальные и государственные праздники.

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