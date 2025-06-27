Когда День защиты детей станет официально праздничным днем, рассказали в Минтруда

Глава Минтруда и соцзащиты населения в кулуарах кабмина рассказала, когда будет принято решение по 1 июня - придать ли этому дню статус государственного праздника, передает корреспондент NUR.KZ.

"Будет определено уже по позициям государственных органов. Это и Минкультуры - закон "О праздниках" у них. Это и министерство юстиции, и нацэкономики. Я думаю, что уже в ближайшее время", - отметила Светлана Жакупова.

Напомним, мы писали о том, что депутат Кенжегул Сейтжан в своем депзапросе предложил сделать День защиты детей государственным праздником.

Отвечая на запрос, в Минтруда отметили, что это вполне возможно.

"Традиционно в этот день родители водят своих детей в парки развлечений, на игровые площадки, создают праздничную атмосферу. Этот праздник позволяет родителям и детям провести время вместе, участвовать в культурных, образовательных и общественных мероприятиях, что способствует формированию благоприятного психоэмоционального состояния у детей.

Исходя из вышеизложенного, а также в целях укрепления института семьи и семейных ценностей, в нашей стране считаем возможным установление 1 июня государственным праздником "День защиты детей", - сообщили тогда в Минтруда.

Подробнее о том, что это за день, каковые его цели и традиции, и в какой момент человечество озаботилось правами детей, читайте в нашем материале.

Добавим, в Казахстане приняты такие законы, защищающие права детей на всех уровнях:

В соответствии с Конституцией РК (ст. 27) семья и дети находятся под защитой государства.

Закон "О правах ребенка в РК" закрепляет права детей на жизнь и охрану здоровья, на неприкосновенность их достоинства, на необходимый уровень жизни, образования, имущественные права ребенка, государственную помощь, отдых и досуг.

В Кодексе РК "О браке (супружестве) и семье" предусмотрены статьи о защите прав несовершеннолетних детей.

В Казахстане при Министерстве образования и науки создан Комитет по охране прав детей, который реализует государственную политику в этой сфере.

Касательно праздничных добавим также, согласно закону "О праздниках в Республике Казахстан", в Казахстане отмечаются национальные праздники, государственные праздники, профессиональные и иные праздники.

Национальные праздники - праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности. Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах.

Государственные праздники - праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

Профессиональные и иные праздники - праздники, не наделенные статусом национальных и государственных праздников, отмечаемые отдельными категориями граждан.

При этом праздничными днями признаются лишь дни, в которые празднуются национальные и государственные праздники.