Заброшенное укрытие нашли в Мангистау: в ДЧС объяснили, что это за объект (фото)

В Мангистауской области местные жители обнаружили на открытой местности заброшенное сооружение с двумя наклонными входами и вентиляционными шахтами. В ДЧС объяснили, что это за объект, передает NUR.KZ.

Фотографии разлетелись по соцсетям, в частности, снимки опубликованы в паблике 112_aktau в Instagram. Снимки вызвали споры о назначении и состоянии подземного помещения.

В ответ на запрос журналистов издания "Лада" в региональном департаменте по чрезвычайным ситуациям объяснили, что это за объект.

В ДЧС пояснили, что термин "бомбоубежище" в нормативных документах не используется, вместо него применяется понятие "защитное сооружение гражданской обороны". Такие объекты предназначены для укрытия населения от воздействия поражающих факторов, однако найденное сооружение к их числу не относится.

"До 2020 года объект действительно числился как защитное сооружение. Но после обследования он был признан аварийным: основные конструкции изношены, сооружение представляет угрозу для людей и не подлежит восстановлению", - сообщили в ДЧС.

При этом уточняется, что остальная информация об объекте засекречена.

Напомним, в марте этого года депутат Ажар Сагандыкова возмутилась тем, что нахождение бомбоубежищ в Казахстане скрывают, ссылаясь на госсекреты.

"Многие системы остались еще со времен Союза, морально и физически устарели. Никто не знает, где можно укрыться от поражающих факторов применения современных средств поражения. Многие защитные сооружения нам достались в наследство от СССР, часть из них уже не существует. А попытки приспособить паркинги, подвалы и другие помещения - сырые и требуют тщательной и детальной проработки", - возмутилась она тогда.