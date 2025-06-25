Акимат начал проверку после жалоб о незаконной передаче земель близ Кольсайских озер

Ситуацию вокруг земельных споров в селе Саты близ Кольсайских озер в Алматинской области прокомментировали в акимате Кегенского района, передает МИА "Казинформ".

В ведомстве сообщили, что по обращениям жителей о возможной незаконной передаче сельхозземель третьим лицам в настоящее время проводятся проверки органами прокуратуры в соответствии со статьей 146 Земельного кодекса Казахстана.

Также в акимате отметили, что материалы по спорным участкам были переданы в управление земельных отношений Алматинской области.

Окончательное решение будет принято по итогам проверки.

Помимо этого, отделами земельных отношений и архитектуры и градостроительства Кегенского района проводится инвентаризация указанных участков.

Сообщается также, что изменение целевого назначения земель временно ограничено в связи с тем, что генплан населенного пункта пока не утвержден.

В ведомстве заявили, что до конца этого года планируется завершить разработку и обновление землеустроительной документации, а также внести изменения в генеральный план. После его утверждения начнется поэтапное решение актуальных вопросов, обозначенных в обращениях граждан.

Издание подчеркивает, что ранее жители села Саты на встрече с районным акимом заявили о фактах нарушений, из-за которых, по их словам, они лишились своих земельных участков.

По их словам, в незаконной передаче и продаже земли третьим лицам виновато прежнее руководство аула.

А в прошлом году жители Саты в Кегенском районе Алматинской области заявили, что предприниматели, владеющие гостиницами и ресторанами, сливают нечистоты в реку Кольсай. Один из сельчан снял на видео ручей из септика, льющийся прямо по склону. По их словам, слив нечистот может отравить скот, который пьет воду из реки, а также вызвать сход оползня – грунт пропитается влагой и обвалится.