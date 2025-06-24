Замена удостоверения личности онлайн стала доступна в Казахстане

Получить новое удостоверение личности теперь можно онлайн в Казахстане - запущен пилотный проект данной услуги, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт "Электронного правительства".

На портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile был запущен пилотный проект услуги, которая позволяет подать заявку на перевыпуск документа, не выходя из дома.

Инициатива реализована министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с МВД Казахстана.

Чтобы подать заявку на портале eGov.kz, необходимо авторизоваться на портале электронного правительства, выбрать соответствующую услугу, пройти биометрическую идентификацию, заполнить необходимые данные, подписать запрос одним из доступных методов подписания и оплатить государственную пошлину через банковское приложение.

Аналогично можно подать заявку через мобильное приложение eGov Mobile, подтвердив подачу заявки с помощью Face/Touch ID.

Подчеркивается, что услугой "Выдача удостоверения, паспорта РК" может воспользоваться только владелец удостоверения личности. Подать заявку за другого человека, даже по доверенности или опеке, невозможно.

Заменить удостоверение личности можно только при истечении срока действия документа - не ранее чем за 30 дней до окончания срока и не позднее 10 дней после истечения срока действия удостоверения личности.

Готовое удостоверение личности можно получить в указанном ранее заявителем регистрационном пункте. Стандартный срок изготовления удостоверения личности составляет 15 рабочих дней.

Размер государственной пошлины в случае стандартного срока изготовления составляет 0,2 МРП.

Однако для тех, кому требуется срочное оформление, доступна ускоренная услуга: документ можно получить за 3 рабочих дня при оплате 1 771 тенге или за 1 рабочий день при оплате 3 372 тенге.

"Процедура подачи заявки проходит через защищённую систему Digital ID, где предусмотрены современные методы защиты данных с дополнительными факторами идентификации. Сначала система проверяет ИИН и номер телефона заявителя через базу мобильных граждан. После этого на зарегистрированный номер телефона отправляется одноразовый код (OTP). Далее пользователю необходимо пройти биометрическую идентификацию, которая служит дополнительной мерой защиты. Такой подход обеспечивает высокий уровень безопасности и исключает возможность доступа к услуге третьих лиц", - говорится в сообщении.

Казахстанцев предупредили, что в отдельных случаях пользователи могут столкнуться с трудностями при прохождении биометрической идентификации. Это может быть связано с индивидуальными особенностями внешности, изменениями после операций, наличием шрамов, возрастными изменениями или особенностями мимики.

"Важно отметить, что такие случаи не считаются отказом в услуге – это предусмотренный механизм защиты. При невозможности прохождения онлайн-идентификации система автоматически предложит альтернативный вариант: оформление услуги через ЦОН. В этом случае заявитель может обратиться в любой удобный ЦОН", - сообщили на сайте "Электронного правительства".

Ранее мы писали, что выдача удостоверений личности в онлайн-формате внедряется в Казахстане - в мае текущего года был принят совместный приказ МВД и МЦРИАП.

Отметим, согласно сайту "Электронного правительства" удостоверение личности гражданина Республики Казахстан выдается гражданам с 16-летнего возраста и действительно на территории республики.

Все граждане Республики Казахстан, постоянно проживающие на ее территории, обязаны иметь удостоверение личности. Удостоверение личности выдается на 10 лет.

В настоящий момент для того, чтобы получить удостоверение личности и паспорт вам необходимо обратиться в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"» по месту жительства либо месту временного пребывания (проживания).

Рекомендуется подать все необходимые документы сразу после исполнения 16-ти лет.