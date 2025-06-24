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    Акимат Сатпаева потратит 78,5 млн тенге на сериал, который связали с депутатом

    Опубликовано:

    Съемка фильма
    Съемка кино. Иллюстративное фото: Sviatlana Lazarenka / Getty Images

    Акимат Сатпаева решил потратить 78,5 млн тенге на съемку сериала о проблемах молодежи. Проект вызвал вопросы, так как его связали с местным депутатом, передает МИА "Казинформ".

    Информация о значительных финансовых вложениях администрации Сатпаева в производство телесериала была опубликована в популярном Telegram-канале.

    В отделе внутренней политики акимата Сатпаева уточнили, что веб-сериал "Не керек?" из 10 эпизодов носит исключительно социальный характер. Цель сериала - предупредить молодежь о таких угрозах, как наркомания, игромания и бытовое насилие, а также продемонстрировать творческий потенциал молодых жителей города.

    Вопросы у общественности вызвало то, что исполнителем проекта стало ТОО "ErNarMedia", которое связано с депутатом областного маслихата. Однако в акимате заявили, что выбор подрядчика был сделан с целью поддержки местных инициатив и творческих специалистов.

    Решение приняли согласно Закону "О государственных закупках" и согласовали с внутренним аудитом и антимонопольным органом.

    Бюджет сериала составил 78,5 млн тенге. В акимате отмечают, что большая часть средств пошла на оплату труда профессиональных актеров, аренду современного кинооборудования (включая 4K-съемку, звук, свет) и последующую обработку материала.

    На данный момент выпущено три серии, две из которых доступны на YouTube. Новые эпизоды выходят еженедельно. После завершения онлайн-показов сериал планируется передать телеканалам "Ulytau" и "Aqsham".

    Тем временем в Агентстве по противодействию коррупции подтвердили, что обращение по данному вопросу поступило. Материалы передали в Департамент внутреннего государственного аудита по области Ұлытау для оценки.

    В антикоррупционном ведомстве отметили, что на данном этапе комментировать ситуацию преждевременно.

    Ранее в Сети появилась информация якобы о дорогостоящей поездке врачей из медучреждений Алматы в Нью-Йорк. Управление общественного здравоохранения города заявило, что изложенная блогером информация не соответствует действительности - бюджетное финансирование на это не предусмотрено.

    А в Восточном Казахстане 160 млн тенге потратят на покупку автомобилей для чиновников. В акимате региона пояснили, что закупки для госорганов проводятся в соответствии с бюджетными планами и необходимостью обновления автопарка.

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