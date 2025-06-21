Пару, занявшуюся интимом на уличной скамейке, засняли на видео в Алматы
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В Сети появились видео, запечатлевшие, как в Алматы пара занялась интимом прямо на скамейке среди дня. Пост прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.
В Telegram-канале Kris_p_almaty_official появились видео очевидцев, заснявших, как среди дня пара занялась интимом прямо на уличной скамейке, вблизи оживленной дороги. В посте отмечается, что рядом есть детская площадка.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Алматы. Нам сообщили, что по сигналу прохожих участковый принял меры по ситуации.
"В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлена пара, ведущая себя непристойно в общественном месте. Установлено, что правонарушение имело место 19 июня на улице Северное кольцо.
Незамедлительно участковый инспектор Алатауского района по сигналу прохожих принял меры в отношении мужчины и женщины, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.
Они были привлечены к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и мелкое хулиганство, выразившееся в нарушении общественного порядка и моральных норм.
Материалы по делу направлены в суд для принятия решения", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.
Полиция призывает граждан проявлять уважение к другим, особенно в общественных местах, где находятся семьи с детьми. Алкоголь, агрессия и аморальное поведение - недопустимы в цивилизованном обществе, отмечают правоохранители.
Напомним, ранее в Сети распространилось видео, которое сняли посетители пляжа в Темиртау. В итоге мужчина и женщина за секс в воде предстали перед судом и были признаны виновными.
Ранее жители Астаны возмутились рекламой интим-услуг на дверях подъездов. Сервис по заказу "ночных бабочек" шокировал, прежде всего, тех жительниц Астаны, у которых есть мужья и дети. О скандальных объявлениях высказались в мажилисе.
Два года назад пара занялась сексом на центральной площади в Талдыкоргане. В ДП Жетысуской области сообщили, что полицейские установили личности фигурирующих на кадрах лиц. Пару поместили в медвытрезвитель. Собранные административные материалы направили в суд.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2257953-paru-zanyavshuyusya-intimom-na-ulichnoy-skameyke-zasnyali-na-video-v-almaty/
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