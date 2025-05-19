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Эзотерика

Пара занялась сексом на глазах у людей на пляже в Темиртау

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Пара в воде
Мужчина и женщина на пляже. Иллюстративное фото: Rehulian Yevhen / Getty Images

В Сети распространилось видео, которое сняли посетители пляжа в Темиртау. В итоге мужчина и женщина за секс в воде предстали перед судом и были признаны виновными, передает NUR.KZ.

Видео с пляжа в Темиртау опубликовал Instagram-паблик v_krg.

"Пришли 2 женщины и 1 мужчина. Ничего странного не было. Выпившие, скорее всего. Женщина и мужчина зашли в воду и начали на глазах у всех заниматься интимом в озере. На пляже были взрослые и несовершеннолетние", - говорится в посте.

Как сообщили в официальном Telegram-канале Карагандинского областного суда, 19 мая суд рассмотрел дела в отношении мужчины и женщины по ч.1 ст.434 КоАП РК.

Из протоколов об административном правонарушении от 18 мая 2025 года следует, что 17 мая в ходе мониторинга социальных сетей выявлен факт непристойного поведения мужчины и женщины на пляже, расположенном в Темиртау.

"По данному факту установлены мужчина и женщина, которые, находясь на пляже, своим непристойным поведением выражали неуважение к окружающим и нарушили общественный порядок", - отметили в суде.

Их признали виновными в совершении административного правонарушения. Мужчину подвергли взысканию в виде административного ареста на 10 суток, а женщине назначили штраф в размере 78 640 тенге. Постановление в законную силу пока не вступило.

Отметим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Ранее жители Астаны возмутились рекламой интим-услуг на дверях подъездов. Сервис по заказу "ночных бабочек" шокировал, прежде всего, тех жительниц Астаны, у которых есть мужья и дети. О скандальных объявлениях высказались в мажилисе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2246568-para-zanyalas-seksom-na-glazah-u-lyudey-na-plyazhe-v-temirtau/