Около 2 млн тенге заплатит компания за дефекты на трассе в Жамбылской области

Компанию оштрафовали на 1,9 млн тенге за неустранение недостатков на трассе республиканского значения, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении в отношении ТОО за неисполнение предписания по устранению недостатков на автодороге республиканского значения (ч.3 ст.462 КоАП) рассмотрел Шуский районный суд.

Суд установил, что в целях профилактики дорожной безопасности в феврале 2025 года была проведена проверка состояния автомобильной дороги республиканского значения Мерке - Шу - Бурылбайтал на территории Шуского района. По итогам проверочных мероприятий сотрудники госавтоинспекции выявили 22 недостатка.

Предписание об устранении недостатков выдали в апреле со сроком исполнения до мая 2025 года. Однако указанные нарушения не были устранены.

Представители ТОО в суде сослались на то, что исполнение предписания было затруднено поздней передачей документа, высокой стоимостью производства дорожных знаков (около 30 млн тенге), а также необходимостью участия субподрядной организации. Они просили прекратить производство по делу.

Суд, исследовав представленные доказательства, пришел к выводу о наличии состава административного правонарушения.

"Согласно законодательству, доводы о нехватке финансовых средств или привлечении субподрядчиков не освобождают юридическое лицо от ответственности", - отметили в суде.

Постановлением суда ТОО признали виновным. На компанию наложили штраф в размере 500 МРП - 1,9 млн тенге без приостановления действия разрешения или прекращения отдельных видов деятельности.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.462 КоАП РК невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, представлений, постановлений, выданных органами государственного контроля и надзора (должностных лиц), должностными лицами государственных органов в пределах их компетенции, влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (19 660 тенге), на должностных лиц - в размере 15 МРП (58 980 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 100 МРП (393 200 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 200 МРП (786 400 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 500 МРП (1 966 000 тенге), с приостановлением действия разрешения или без такового либо с приостановлением деятельности или отдельных видов деятельности или без такового.

Ранее стало известно, что на трассе рядом с Шымкентом из-за жары оказалось повреждено дорожное покрытие - там вздулся асфальт. Дефекты смогли устранить в течение дня.