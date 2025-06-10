Облегчить жизнь должникам по кредитам намерены в Казахстане

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка намерено ввести в Казахстане механизм коллективной реструктуризации микрозаймов, передает NUR.KZ.

Проект постановления опубликован на портале "Открытые НПА". Публичное обсуждение его продлится до 20 июня.

Проектом предусмотрено введение механизма коллективной реструктуризации просроченной задолженности для граждан, имеющих два и более потребительских беззалоговых кредита у разных кредиторов.

Авторы предложили с целью облегчения долгового бремени граждан, имеющих несколько просроченных беззалоговых кредитов у разных кредиторов, ввести механизм коллективной реструктуризации путем объединения задолженностей и предоставления более длительного и гибкого графика платежей.

Это, как считают авторы способствует улучшению их финансового положения и повышению уровня финансовой устойчивости.

Отметим, в феврале президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с бизнес-сообществом. В ходе встречи глава государства обратил внимание на проблемы заемщиков.

Глава государства подчеркнул, что несмотря на ужесточение регуляторных мер, в стране по-прежнему быстро растет объем потребительского кредитования. В прошлом году данный показатель увеличился на 33%, а число проблемных заемщиков превысило 1,5 млн человек.

В августе прошлого года эксперты отмечали, что наличие большого количества займов и кредитной нагрузки населения создает определенные системные риски для экономики страны.