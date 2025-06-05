Забравшегося на 4-й этаж мужчину наградили в Алматы

Прохожего мужчину, который сегодня забрался на чужой балкон и спас людей от пожара, наградили в акимате Алматы, передает NUR.KZ.

На странице акимата Алматы в Instagram сообщили, что жителю города Асылу Ахметову за проявленную храбрость вручили денежный сертификат.

"От всего сердца благодарю за внимание к моему труду. Для меня это большая честь. Помогать людям, оказавшимся в трудной ситуации, я считаю, своим гражданским долгом. Этот поступок я совершил не ради награды, а потому что искренне хотел помочь. Уверен, что на моем месте так же поступил бы каждый", - отметил Асыл Ахметов.

Напомним, 4 июня в Наурызбайском районе в ЖК "Алма Сити" на балконе квартиры на четвертом этаже загорелся мусор. До прибытия пожарных проходивший мимо Асыл Ахметов самостоятельно потушил огонь.