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Забравшегося на 4-й этаж мужчину наградили в Алматы

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Асыл Ахметов с благодарственным письмом
Асыл Ахметов. Фото: акимат Алматы

Прохожего мужчину, который сегодня забрался на чужой балкон и спас людей от пожара, наградили в акимате Алматы, передает NUR.KZ.

На странице акимата Алматы в Instagram сообщили, что жителю города Асылу Ахметову за проявленную храбрость вручили денежный сертификат.

"От всего сердца благодарю за внимание к моему труду. Для меня это большая честь. Помогать людям, оказавшимся в трудной ситуации, я считаю, своим гражданским долгом. Этот поступок я совершил не ради награды, а потому что искренне хотел помочь. Уверен, что на моем месте так же поступил бы каждый", - отметил Асыл Ахметов.

Напомним, 4 июня в Наурызбайском районе в ЖК "Алма Сити" на балконе квартиры на четвертом этаже загорелся мусор. До прибытия пожарных проходивший мимо Асыл Ахметов самостоятельно потушил огонь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2252820-zabravshegosya-na-4-y-etazh-muzhchinu-nagradili-v-almaty/