Стало известно, где будут проводиться жертвоприношения на Курбан айт в Алматы

6, 7 и 8 июня в Казахстане будет отмечаться священный праздник Курбан айт. В этом году в Алматы для проведения обряда жертвоприношения определены 12 специализированных мест, передает NUR.KZ.

Специализированные места расположены вблизи крупных мечетей. Праздничная молитва Айт-намаз будет совершена в 06:00 в 56 мечетях города. Сразу после молитвы начнется главное религиозное действие - ритуал жертвоприношения.

"Курбан айт - это не просто обряд, а глубокий акт милосердия, жертвенности и сближения с Всевышним. Это возможность поддержать нуждающихся, укрепить связи с близкими и проявить сострадание. Пусть Всевышний примет все благие намерения и деяния наших горожан в эти дни", - отметил главный имам Алматы Толеби Оспан во время брифинга на площадке РСК.

По его словам, в специализированных пунктах будут организованы продажа животных, совершение жертвоприношения и раздача мяса. Эти места оборудованы с учетом санитарно-эпидемиологических требований и соответствуют нормам шариата. Все религиозные обряды будут совершаться под наблюдением сотрудников мечетей.

Он также напомнил, что в мечетях города будут установлены специальные морозильники и предоставлены рефрижераторные транспортные средства. Горожане могут передать свою жертву на нужды благотворительности через ближайшие мечети.

Как отметил руководитель отдела по работе с религиозными объединениями Управления по делам религий Досхан Рахметилдаев, в целях обеспечения безопасности и порядка на всех официальных площадках будут дежурить сотрудники правоохранительных органов, санитарных служб и ветеринарной инспекции.

Особое внимание уделено контролю за соблюдением санитарных правил при забое. Кроме того, будет обеспечено соблюдение общественного порядка и недопущение стихийной торговли в несанкционированных местах.

Те, кто не сможет лично присутствовать, могут принести жертвоприношение онлайн - через сервис qurban.muftyat.kz, где после жертвоприношения будет предоставлен видеоотчет. Через этот же сайт будут приниматься заявки от нуждающихся на получение мяса.

Помимо религиозной части, планируется и традиционная программа мероприятий. В честь празднования Курбан айта во всех мечетях будут установлены юрты и накрыты праздничные дастарханы, организованы национальные спортивные игры, для детей подготовлены батуты, сладости и игры. Также представители духовенства посетят детский дом, где вручат детям подарки и поздравят их с праздником.

Места, где разрешены жертвоприношения в городе Алматы:

По Алатаускому району:

Мечеть "Мырзахмет". Мкр. Карасу, ул. Северного кольца, д. 15.

Мечеть "Аскер ата". Мкр. Айгерим-1, ул. Бенберина, 18/4.

Мечеть "Алгабас". Мкр. Алгабас, а; ул. Сайгупе, 6.

По Бостандыкскому району:

Мечеть "Бакыткельды". Мкр. Хан-Тенгри, Дулати, 27/11.

По Медеускому району:

Мечеть "Умар ибн аль Хаттаб". Ул. Жукова, 136 А.

Мечеть "Аманкул ата". Ул. Т. Бигельдинова, 5

Мечеть "Фатима". Ул. Ш. Жанибека 148.

Мечеть "Райымбек батыр". Мкр. Думан-1, ул. хана Тенгри, 15.

Мечеть "Арафат". Ул. Ибрагимова, 5 а

По Наурызбайскому району:

Мечеть "Калкаман-2". Мкр. Калкаман-2, ул. Аспандиярова, 84.

По Турксибскому району:

Мечеть "Кайрат". Мкр. Кайрат, ул. Сарымулдаева, 22.

По Жетысускому району:

Мечеть "Аль-Мадина" ул.Федоров 12.

Жителей города призвали приобретать жертвенных животных только в утвержденных местах, а также участвовать в празднике с соблюдением порядка и уважением к традициям.

Добавим, как указано в календаре праздничных и выходных дней на официальном сайте "Электронного правительства", в 2025 году первый день Курбан айта приходится на пятницу, 6 июня. Таким образом этот день у казахстанцев - выходной.

Также в Духовном управлении мусульман Казахстана рассказали о запуске сайта для дистанционного проведения обряда жертвоприношения к празднику Курбан айт.

А накануне духовное управление мусульман Казахстана представило расписание айт-намаза, который пройдет в первый день празднования Курбан айт.

До этого мы рассказывали, что Курбан айт - это один из самых больших мусульманских праздников. В переводе с арабского "Курбан айт" - "праздник жертвы".

Он символизирует завершение паломничества в Мекку (Хаджа) - пятого столпа ислама после шахады, молитвы, милостыни и поста. Праздник призван повысить нравственность и религиозность человека.