Жеребец сбежал из прицепа: лошади Пржевальского из Чехии добрались до Казахстана

3 июня 2025 года в Казахстан прибыла новая группа лошадей Пржевальского в рамках проекта "Возвращение диких лошадей", передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира.

Это вторая международная транспортировка в рамках данного проекта, отметили в ведомстве.

Новая группа лошадей прибыла из Пражского зоопарка и венгерского национального парка "Хортобадь". Два военных самолета из Чехии и Венгрии, с четырьмя лошадьми на каждом борту, вылетели 2 июня.

Самолеты приземлились в аэропорту города Аркалык - лошади проведут год в государственном природном резервате "Алтын Дала", а после их выпустят в дикую природу.

"Для нас, как для ведущего органа по сохранению биоразнообразия в Казахстане, большая честь возглавить столь важный этап в восстановлении нашей природы. Отрадно подвести итоги первого года - вторая группа лошадей успешно перевезена, а первая благополучно прошла период адаптации и готова к жизни в дикой природе под охраной государственных инспекторов резервата "Алтын Дала",- заявил председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии и природных ресурсов Казахстана Данияр Тургамбаев.

Напомним, что во время перевозки лошадей из Чехии случился инцидент - сбежал один из жеребцов. Сообщалось, что во время поездки по кольцевой дороге один из жеребцов выбил двери прицепа и выпрыгнул на проезжую часть на скорости 40 км/ч.

В результате произошедшего ни лошадь, ни люди не пострадали, но инцидент привел к блокировке движения как по кольцевой дороге, так и по Южной соединительной магистрали, где образовались многокилометровые пробки.

Как сообщил директор Пражского зоопарка Мирослав Бобек, жеребец по кличке Whisky развернулся в прицепе-коневозе и задними копытами выбил дверь.

Сотрудники зоопарка поймали беглеца.

Отметим, Лошадь Пржевальского, как сообщается на сайте Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, дикий вид лошадей. Лесной тарпан (Equus gmelini sylvaticus), степной тарпан (Equus gmelini gmelini) и лошадь Пржевальского (джунгарский, или восточный, тарпан - Э.П. Пржевальский) жили на Земле с доисторических времен. Среди этих видов лошадь Пржевальского — единственная, сохранившаяся до наших дней. Это последняя дикая лошадь в мире (знаменитый кулан генетически ближе к ослам).

Русский географ и исследователь полковник Николай Пржевальский открыл этот вид в 1878 году у озера Лоб-Нор в Средней Азии.

Напомним, в феврале прошлого года Министерство экологии и природных ресурсов анонсировало перевозку лошадей Пржевальского из Европы в Казахстан в рамках нового международного проекта "Возвращение диких лошадей". Тогда сообщалось, что два самолета CASA C-295 ВВС Чехии с восемью лошадьми на борту взлетят 2 июня из Праги (Чехия) и из Берлина (Германия). После двух остановок они приземлятся в Аркалыке в Центральном Казахстане.

В начале июня 2024 года, как сообщалось на официальном сайте акимата Костанайской области, первая партия лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан. Отмечалось, что 8 лошадей Пржевальского привезут в центр реинтродукции "Алиби" (Амангельдинский и Жангельдинский районы).

В целом, в Костанайскую область будет реинтродуцировано 40 особей этих редких животных.

Добавим, что в июле 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам сохранения и воспроизводства отечественных пород лошадей.