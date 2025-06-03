Лошадь Пржевальского сбежала из прицепа, когда ее отправляли из Чехии в Казахстан (фото)

В Чехии одна из лошадей Пржевальского сбежала из прицепа при перевозке животных для дальнейшей транспортировки в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на чешское издание Vinegret.

Как пишет издание, сотрудники Пражского зоопарка перевозили четыре лошади Пржевальского на военный аэродром Кбелы для последующей транспортировки в Казахстан.

Однако во время поездки по кольцевой дороге в районе Černý Most один из жеребцов выбил двери прицепа и выпрыгнул на проезжую часть на скорости 40 км/ч.

В результате произошедшего ни лошадь, ни люди не пострадали, но инцидент привел к блокировке движения как по кольцевой дороге, так и по Южной соединительной магистрали, где образовались многокилометровые пробки.

Как сообщил директор Пражского зоопарка Мирослав Бобек, жеребец по кличке Whisky развернулся в прицепе-коневозе и задними копытами выбил дверь.

Сотрудники зоопарка поймали беглеца, обездвижили седативными препаратами и отвезли обратно в столичный зоопарк. С жеребцом все в порядке, он чувствует себя хорошо.

Остальных лошадей доставили на аэродром и погрузили в транспортный самолет. Их доставят в казахстанский Аркалык.

Отметим, Лошадь Пржевальского, как сообщается на сайте Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, дикий вид лошадей. Лесной тарпан (Equus gmelini sylvaticus), степной тарпан (Equus gmelini gmelini) и лошадь Пржевальского (джунгарский, или восточный, тарпан - Э.П. Пржевальский) жили на Земле с доисторических времен. Среди этих видов лошадь Пржевальского — единственная, сохранившаяся до наших дней. Это последняя дикая лошадь в мире (знаменитый кулан генетически ближе к ослам).

Русский географ и исследователь полковник Николай Пржевальский открыл этот вид в 1878 году у озера Лоб-Нор в Средней Азии.

Еще в прошлом году Министерство экологии и природных ресурсов анонсировало перевозку лошадей Пржевальского из Европы в Казахстан в рамках нового международного проекта "Возвращение диких лошадей". Тогда сообщалось, что из Чехии и Германии в Казахстан привезут 8 лошадей Пржевальского.