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На месяц ограничат доступ к популярному термальному источнику в Алматы

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Термальный источник Алма-Арасан
Термальный источник. Фото: акимат Алматы

В Алматы временно ограничат доступ к термальному источнику "Алма-Арасан" в связи с ремонтными работами по обновлению туристического маршрута, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что с 3 июня по 3 июля будет временно закрыт проход от парковки в районе "Алма-Арасан" до термального источника.

Ограничение охватывает в том числе доступ к водопаду "Девичьи слезы" и поляне "Терра" со стороны термального источника. Причина закрытия - второй этап реконструкции туристического маршрута.

"Данные меры связаны с проведением строительно-монтажных работ, направленных на обеспечение безопасности и повышение комфорта для посетителей.

В рамках второго этапа планируется демонтаж и замена устаревших мостовых конструкций, устройство новых участков тропы, монтаж лестничных элементов и объектов благоустройства", - сообщили в акимате.

Жителей и гостей города просят учитывать введенные временные ограничения при планировании маршрутов и экскурсий в районе "Алма-Арасана".

В пресс-службе также напомним, что с 12 мая уже проводились подготовительные работы, в ходе которых были зачищены склоны от потенциально опасных камней, установлены анкерные конструкции под защитную сетку, а также осуществлена предварительная подготовка тропы для дальнейшего благоустройства.

Напомним, в декабре прошлого года в маслихате Алматы сообщили, что в 2025 году в Алматы планируют проведение реконструкции радонового источника Алма-Арасан.

Отмечалось, что в ответ на многочисленные жалобы горожан и туристов, связанных с неудобствами и рисками, было принято решение провести комплексное обновление.

А в этом году с 12 мая началась комплексная модернизация маршрута от парковки "Алма-Арасан" до радонового источника.

Как рассказали в акимате, проект охватывает обновление инфраструктуры источника, укрепление склонов, реконструкцию мостов и благоустройство всей тропы с установкой новых настилов, лестниц и зон отдыха.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2251377-na-mesyac-ogranichat-dostup-k-populyarnomu-termalnomu-istochniku-v-almaty/