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Пункты пропуска "Нур Жолы" и "Хоргос" будут работать круглосуточно до лета 2026 года

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Грузовики ждут своей очереди у границы
Граница РК. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Для решения проблем больших очередей на границе Казахстана и Китая делегации двух стран провели совместную рабочую поездку на пункты пропуска "Нур Жолы" – "Хоргос", передает NUR.KZ со ссылкой на КГД.

По информации Комитета государственных доходов, Казахстан и Китай приняли ряд конкретных совместных решений:

  • продление круглосуточного режима работы пунктов пропуска "Нур Жолы" (РК) – "Хоргос" (КНР) до 30 июня 2026 года;
  • увеличение приема китайской стороной казахстанского автотранспортного средства (АТС).

"Через пункт пропуска "Нур Жолы" уже принимают до 650 АТС в день, с 1 июля данный показатель составит 750 АТС, в сентябре китайская сторона будет принимать до 1000 АТС в сутки.

Через пункт пропуска "Калжат" уже увеличился со 130 АТС до 250 АТС в день. В июне будет увеличен до 300 АТС", – сообщили в комитете.

В список договоренностей также входит:

  • запуск дополнительного мобильного инспекционно-досмотрового комплекса на пункте пропуска "Дулаты" (КНР) до конца мая;
  • установление стационарного инспекционно-досмотрового комплекса на пункте пропуска "Хоргос" до конца сентября;
  • согласовано взаимное признание рентгеновских изображений с досмотровых комплексов, что позволит сократить время на повторные проверки и ускорит пересечение границы;
  • планируется оптимизация распределения транспортных потоков через МЦПС "Хоргос", что разгрузит пункт пропуска "Нур Жолы" и обеспечит более равномерное распределение транспортных потоков;
  • рассмотрение вопроса по расширению количества полос движения и пограничного моста на переходе пунктов пропуска "Нур Жолы" – "Хоргос" обеими сторонами;
  • согласовано проведение ежемесячных заседаний на уровне приграничных таможенных служб и ежеквартальных встреч координаторов казахстанско-китайских таможенных органов.

Сообщается, что все вышеуказанные мероприятия позволят дальше увеличивать товарооборот между двумя странами и транзитный потенциал, а также существенно сократить очереди в обоих направлениях.

Ранее сообщалось, что в Комитете государственных доходов РК объяснили, почему на казахстанско-китайских пунктах пропуска сейчас наблюдается скопление грузового автотранспорта.

Напомним, в октябре прошлого года рабочая группа начала свою работу на казахстанско-китайской границе для оперативного решения проблем с "заторами".

До этого перевозчики пожаловались на то, что не могут занять электронную очередь для пересечения границы с Китаем. В Комитете госдоходов в ответ на это сообщили, что на бронь стала доступна на месяц вперед.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2248863-punkty-propuska-nur-zholy-i-horgos-budut-rabotat-kruglosutochno-do-leta-2026-goda/