Скопление грузовых автомобилей на границе с Китаем: в КГД обратились к водителям

В Комитете государственных доходов РК объяснили, почему на казахстанско-китайских пунктах пропуска сейчас наблюдается скопление грузового автотранспорта, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте КГД, скопление грузовых автомобилей обусловлено несколькими факторами.

"В частности, преждевременное прибытие грузовых транспортных средств до даты бронирования в СЭО, замедленный процесс пропуска со стороны китайских властей, что связано с внутренними процедурами и особенностями работы на границе.

Кроме того, на территории Китая продолжаются работы по реконструкции дорожного покрытия и модернизации инфраструктуры, включая инспекционные досмотровые комплексы, что в свою очередь снижает пропускную способность. Также стоит отметить влияние сезонных пиков, таких как праздничные периоды, которые традиционно приводят к увеличению потока транспорта", - сказано в сообщении.

В КГД заявили, что ведут работу с китайской стороной, включая регулярные переговоры, направленные на повышение пропускной способности и улучшение взаимодействия между двумя странами.

"Призываем перевозчиков и участников внешнеэкономической деятельности строго соблюдать дату прибытия, указанную в системе электронной очереди, во избежание перегрузки инфраструктуры пунктов пропуска", - сказано в сообщении.

Дело в том, что с 1 июля 2023 года введена система электронной очереди, которая должна была исключить физическое скопление автотранспортных средств вдоль дорог республиканского значения, а также обеспечить прозрачность перевозочного процесса.

Напомним, в октябре прошлого года рабочая группа начала свою работу на казахстанско-китайской границе для оперативного решения проблем с "заторами".

В октябре прошлого года скопление авто на казахстанско-узбекистанской границе произошло из-за сбоя электроснабжения.

До этого перевозчики пожаловались на то, что не могут занять электронную очередь для пересечения границы с Китаем. В Комитете госдоходов в ответ на это сообщили, что на бронь стала сдоступна на месяц вперед.