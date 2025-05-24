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Полиция Алматы переведена на усиленный режим

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Полицейские и авто на улице
Полиция. Фото: ДП Алматы

В Алматы в период проведения последних звонков полиция переведена в усиленный режим, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как сообщили в ДП, для обеспечения общественного порядка и безопасности в 216 школах города задействовано около тысячи полицейских. В мероприятиях участвуют сотрудники ювенальной, патрульной, криминальной полиции, а также участковые инспекторы.

"Безопасность школьников - наш приоритет. В целях обеспечения общественного порядка и предупреждения правонарушений задействовано около тысячи сотрудников полиции, в том числе сотрудников ювенальной, патрульной, криминальной полиций, а также участковых инспекторов. Особое внимание уделено как личной безопасности детей, так и соблюдению правил дорожного движения вблизи школ и на маршрутах передвижения выпускников.

Призываем родителей и всех участников праздника быть внимательными, соблюдать правила и не подвергать детей опасности", - отметил начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

Кроме того, дополнительные наряды полиции дежурят на городских площадях, в парках, скверах и других местах массового отдыха граждан.

Столичная полиция также усилила меры по охране общественного порядка в преддверии последнего звонка и выпускных.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2248410-policiya-almaty-perevedena-na-usilennyy-rezhim/