Полиция Алматы переведена на усиленный режим
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В Алматы в период проведения последних звонков полиция переведена в усиленный режим, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
Как сообщили в ДП, для обеспечения общественного порядка и безопасности в 216 школах города задействовано около тысячи полицейских. В мероприятиях участвуют сотрудники ювенальной, патрульной, криминальной полиции, а также участковые инспекторы.
"Безопасность школьников - наш приоритет. В целях обеспечения общественного порядка и предупреждения правонарушений задействовано около тысячи сотрудников полиции, в том числе сотрудников ювенальной, патрульной, криминальной полиций, а также участковых инспекторов. Особое внимание уделено как личной безопасности детей, так и соблюдению правил дорожного движения вблизи школ и на маршрутах передвижения выпускников.
Призываем родителей и всех участников праздника быть внимательными, соблюдать правила и не подвергать детей опасности", - отметил начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.
Кроме того, дополнительные наряды полиции дежурят на городских площадях, в парках, скверах и других местах массового отдыха граждан.
Столичная полиция также усилила меры по охране общественного порядка в преддверии последнего звонка и выпускных.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2248410-policiya-almaty-perevedena-na-usilennyy-rezhim/