Диас Ахметшарип впал в кому после инсульта

Советник министра туризма и спорта РК Диас Ахметшарип пережил инсульт и находится в очень тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии, передает NUR.KZ.

Казахстанская журналистка Жанна Ойшыбаева написала в Facebook, что Диас Ахметшарип впал в кому и находится в реанимации в Актау, в тяжелом состоянии.

Подробности корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе областной многопрофильной больницы Мангистау.

"У пациента случился инсульт и кровоизлияние в мозг. Он в очень тяжелом состоянии и в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии", - информировали нас, отметив также, что другая информация не будет разглашаться без разрешения родственников пациента.

Добавим, что в профиле Диаса Ахметшарипа в Facebook опубликован пост, в котором он сообщает о прибытии в командировку в Актау 3 дня назад.

По данным Министерства туризма и спорта РК, Диас Ахметшарип начал трудовую деятельность в 1997 году репортером Казахского радио.

Долгое время проработал спортивным журналистом на телеканалах "Хабар", "Казахстан".

Был первым Директором государственного телеканала "Казспорт", главным редактором телеканала Insport.

По профильной деятельности в сфере спорта и туризма перечислены следующие должности Диаса Ахметшарипа:

в 2003-2007 годах - руководитель пресс-службы, пресс-секретарь Агентства по делам спорта и туризма РК;

в 2010-2012 годах - директор департамента по связям с общественностью Корпоративного фонда "СК-Астана" (фонд поддержки спорта);

в 2012-2013 - советник председателя Агентства по делам спорта и физической культуры РК;

с октября 2023 года назначен советником Министра туризма и спорта РК по связям с общественностью и СМИ.

Участник многих Олимпийских и Азиатских игр, чемпионатов мира по видам спорта в качестве спортивного обозревателя и пресс-атташе сборной РК.