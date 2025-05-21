Инклюзивное искусство: в Алматы планируется открытие выставки "Точка и Линия"
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В эту пятницу, 23 мая, в Алматы состоится открытие выставки "Точка и Линия", где будут представлены работы казахстанского контемпорари Арыстанбека Шалбаева и его ученицы Айши Бактыгуловой.
Компания EFES Kazakhstan продолжает системную поддержку развития арт-среды и представляет на платформе Efes Art Space результаты годового экспериментального проекта в инклюзивном искусстве.
Экспозиция "Точка и линия" представит публике новые работы легенды казахстанского контемпорари, участника арт-группы "Қызыл трактор" Арыстанбека Шалбаева и его ученицы Айши Бактыгуловой.
"Точка и линия" - экспозиция, представляющая часть из более чем 60 работ, созданных за год взаимного обучения двумя авторами - именитым мастером и начинающей художницей с синдромом Дауна.
В течение этого периода гиперчувствительность и новизна взгляда Айши обогащались и дополнялись знаниями о композиции, авторским стилем и мастерством Арыстанбека. В свою очередь, по признанию самого мастера, ученица помогла ему обрести еще большую свободу в работе с форматом, размером, материалом, смелее смешивать техники, следуя лишь за мыслью и эмоцией в моменте.
Начало вечера 23 мая в 18:30 в пространстве Efes Art Space по адресу: ул.Желтоксан, 137.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2247459-inklyuzivnoe-iskusstvo-v-almaty-planiruetsya-otkrytie-vystavki-tochka-i-liniya/