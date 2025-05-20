Солдат-срочник умер от менингита в области Абай

В области Абай солдат-срочник скончался от молниеносной формы бактериального менингита. Он не прослужил в войсках и месяца после призыва, который был в конце апреля, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе Сухопутных войск, 19 мая в центральной районной больнице города Аягоза скончался военнослужащий срочной службы от гипертоксической (молниеносной) формы бактериального менингита.

16 мая вечером солдата госпитализировали в военный госпиталь Аягоза с жалобами на недомогание и повышенную температуру тела. После первичного осмотра и назначения лечения его состояние не улучшилось.

17 мая были проведены дополнительные обследования, включая УЗИ и КТ, по результатам которых пациента перевели в центральную районную больницу Аягоза для дальнейшего лечения.

18 мая состояние военнослужащего резко ухудшилось. Несмотря на усилия медицинских специалистов и интенсивную терапию в реанимационном отделении, спасти его не удалось.

Солдата призвали на срочную службу 25 апреля 2025 года из СКО - он успел прослужить менее месяца. По факту его смерти возбуждено уголовное дело.

Командование Сухопутных войск выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

"Им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - отметили в пресс-службе.

В апреле этого года в Алматы осудили контрактника, который ударил солдата, и тот впал в кому. Судебное разбирательство по делу длилось четыре месяца. Сам младший сержант свою вину не признал. Мама потерпевшего высказалась о приговоре.

Ранее в Сарыозекском гарнизоне в области Жетісу во время полевых занятий из-за огнестрельного ранения погиб солдат-срочник. В результате нарушения правил обращения с оружием он получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. По данному факту возбудили уголовное дело.