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"Скрытые смыслы": на интернет-мем "Тралалело Тралала" отреагировали в Минпросвещения

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Подросток с телефоном
Ребенок с телефоном. Иллюстративное фото: Carol Yepes / Getty Images

В Комитете по охране прав детей выразили обеспокоенность по поводу набравших популярность в Сети итальянских мемов, которые могут содержать скрытые смыслы, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Комитет по охране прав детей Министерства просвещения Казахстана выразил обеспокоенность в связи с распространением в интернете мультфильмов, "внешне оформленных как детские, но содержащих скрытые деструктивные смыслы".

"Под видом безобидных видео детям навязываются искаженные образы, вызывающие тревогу, провоцирующие агрессию и подрывающие базовые нравственные ценности", - отмечает ведомство.

Комитет отмечает, что медиасреда стремительно меняется: появляются новые платформы, форматы и формы подачи информации, что порождает дополнительные риски для психоэмоционального благополучия детей.

В этой связи Комитетом по охране прав детей ведутся работы по совершенствованию нормативной базы с учетом современных цифровых реалий. Планируется, что соответствующие письма с предложениями будут направлены в компетентные государственные органы - МКИ и МВД для дальнейшей проработки.

"Просим вас быть особенно внимательными к тому, что смотрят ваши дети, с кем они общаются, и какие темы обсуждают в интернете. Регулярно разговаривайте с ребенком, развивайте его критическое мышление и устойчивость к вредной информации. При выявлении подозрительного контента - незамедлительно сообщайте в соответствующие органы.

Ваше участие - главный фактор безопасности ребенка в цифровой среде", - подытожили в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК.

Добавим, как пишет РБК по мему "Тралалело Тралала" и подобным, в первые месяцы 2025 года все платформы с короткими видео захватили сгенерированные нейросетями существа, главным из которых является акула с тремя ногами в кроссовках.

Тралалело Тралала - это нейросетевой мем, представляющий собой вымышленное существо: акулу с тремя ногами в ярких синих кроссовках Nike на фоне моря. Оно построено по принципу брейнрот‑мемов.

"Буквально термин brainrot переводится как "разложение мозга". Его используют в контексте чрезмерного потребления онлайн-контента, который не является информативным, не несет никакой ценности и оказывает негативное влияние на психическое и интеллектуальное состояние человека.

Представители Оксфордского словаря назвали brainrot словом прошлого года и заявили, что за 2024-й пользователи интернете стали его использовать на 230% чаще", - сообщается в статье.

После успеха акулы в кроссовках интернет захлестнула серия похожих ИИ‑гибридов с нелепыми итальянскими именами. У мемов две главные составляющие - комичное сочетание несовместимого (животное + техника или аксессуар) и озвучка в стиле brainrot.

Среди таких мемов Балерина Капучино, Бомбардиро Крокодило, Бомбомбини Гусини, Триппи Троппи, Лирили Ларила и Тунг Тунг Тунг Сахур.

Напомним также, ранее в феврале Комитет по охране прав детей обратился к родителям относительно распространения информации о "нетрадиционных группах" в мессенджерах.

В прошлом году Уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева поделилась памяткой со списком опасных для детей книг, онлайн игр и групп.

А глава РОО "Сенімен Болашақ" Жансая Бердимурат на брифинге в СЦК рассказала, как соцсети влияют на жизнь казахстанских детей. Она отметила, что подростки отдают больший приоритет развлекательному контенту, при этом в большинстве случаев не перепроверяют информацию в социальных сетях, не практикуют инструменты фактчекинга.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2246556-soderzhat-skrytye-smysly-na-memy-tralalelo-tralala-i-bombardiro-krokodilo-otreagirovali-v-minprosveshcheniya/