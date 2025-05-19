Пассажиры самолета из Костаная обрадовались, что приземлились не в месте назначения (видео)

В Сети появилось видео с борта самолета, вылетевшего из Костаная. Вместо Туркестана он сел в Шымкенте, но пассажиры встретили эту новость аплодисментами, передает NUR.KZ.

Кадры из самолета опубликовали в Instagram. На видео бортпроводник объявляет, что самолет приземлится вместо Туркестана в Шымкенте из-за погодных условий. Новость пассажиры встретили аплодисментами и весельем.

"Нам надо знать точное количество, сколько человек хочет остаться в Шымкенте. Поднимите руки. Все почти, да? С вас дополнительная плата за то, что прямиком довезли. Сейчас я номер командира скажу, сразу ему закидывайте", - пошутил стюард.

"Оказывается, из-за отсутствия прямого авиасообщения между городами Костанай и Шымкент, все выбирают рейс до Туркестана и потом дальше добираются на такси. И вчера их оставили в Шымкенте, чему они очень рады были", - говорится в подписи к видео.

Кадры из самолета прокомментировали в авиакомпании Qazaq Air. В пресс-службе сообщили, что 17 мая рейс IQ361 по маршруту Костанай - Туркестан был перенаправлен в Шымкент из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Туркестана.

"Посадка в Шымкенте была выполнена в соответствии со стандартами безопасности полетов. Большинство пассажиров приняли решение завершить поездку в Шымкенте", - отметили в авиакомпании.

Ранее стало известно, что при посадке рейса авиакомпании SCAT направлением Шымкент - Астана в воздушное судно попала птица. В связи с этим вылет рейса из столицы задержали. Пассажирам было предоставлено размещение в отеле, а также питание в терминале.

Также в авиакомпании ответили казахстанцу, которого возмутило то, что сотрудники FlyArystan взвешивает покупки, совершенные в магазинах Duty Free в аэропортах. В авиакомпании обратили внимание, что данное правило не является нововведением и постоянно применяется на всех рейсах FlyArystan.