"Чтобы люди знали": в Казахстане создадут реестр мошенников

Замглавы МВД РК Игорь Лепеха сегодня в кулуарах мажилиса разъяснил планы по введению реестра экономических преступников в Казахстане, передает NUR.KZ.

Такая норма внесена в проект закона "О профилактике правонарушений". Вчера документ презентовали в мажилисе, а сегодня состоялось по нему заседание общественной палаты.

По его итогам журналисты поинтересовались, что подразумевается под реестром экономических преступников.

"Реестр будет вести департамент по противодействию с экономическими преступлениями, в первую очередь, туда будут попадать люди, которые пирамиды создают и все остальное. Чтобы люди знали, что с ними нет смысла общаться. А как это будет технически, это уже потом они разработают", - пояснил Игорь Лепеха.

Напомним, в январе замглавы Антикора Улан Саркулов сообщил, что в рамках рассматриваемых изменений в законодательство планируется введение публичного реестра коррупционеров. Такой метод предлагается с целью общественного порицания и нетерпимости к коррупции в обществе.

Также в Казахстане существуют реестр должников. База содержит информацию о должниках, которые получили санкцию от исполнителя в виде запрета на выезд. В нее входят не все должники, а только те, которые имеют значительный долг.