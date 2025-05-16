Запретить самокатчикам передвигаться по тротуарам предложили в МВД

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в мажилисе рассказал, какие меры можно предпринять в отношении самокатчиков, которые на большой скорости передвигаются по тротуарам, передает NUR.KZ.

Игорь Лепеха напомнил, что ранее депутатами предлагалось наделить акимов компетенцией по разработке правил по использованию самокатов в городе.

"Аким должен запретить, допустим, в воскресенье в парке ездить на самокате, условно. Либо по какому-то большому насыщенному проспекту запретить двигаться, условно, в какое-то время, ограничить. Я не могу понять почему, но депутаты не поддержали эту норму. Это была бы тоже серьезная ответственность. Второе изначально было предложение убрать их с тротуаров - кардинальная мера", - добавил он.

В итоге, по его словам, прошла норма об ограничении скорости передвижения по тротуару.

"Здесь нам привели несколько человек, которые рассказали, что это очень нужно, будут агрегаторы регулировать - в итоге написали, что 5 км в час. И агрегаторы сказали, что мы же можем замедлять мы же люди ответственные. Никто ничего не замедлил. Почему у нас нет ответственности агрегаторов? Почему в Москве они могут это сделать, а здесь не могут? Посмотрите, что делается в Москве. Там эта проблема впервые появилась. В Москве они какие-то зоны замедляют, какие-то зоны запрещают. Условно самокат подъезжает на Красную площадь, он просто остановится, он не поедет. Либо если где-то положено 5 км в час почему у нас эти агрегаторы не хотят это делать? Они же сказали, что они ответственные понимают, насколько это важно, но они этого не делают. Давайте вернемся к этому вопросу", - резюмировал Лепеха.

Накануне в кулуарах мажилиса замглавы МВД Игорь Лепеха сегодня разъяснил, какие номера появятся на самокатах в Казахстане.

"Это будет не государственный номер. Посмотрите, в России это есть уже, в частности в Москве. Они пошли, потому что агрегаторы сами устанавливают номера, но они достаточно видны, они устанавливают их либо на руле, либо на раме. Наши номера сейчас как спичечный коробок", - отметил он.