Больше полусотни дворов отремонтируют в одном из районов Алматы

В Алмалинском районе Алматы по поручению акима Досаева в рамках программы "Бюджет народного участия" в этом году будет благоустроено 56 дворов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как рассказали в акимате, сейчас уже завершены работы по пяти адресам:

улица Панфилова, 30;

улица Шагабутдинова, 30;

улица Толе би, 160;

улица Кабанбай батыра, 91;

улица Шарипова, 68.

Здесь обновили игровые и спортивные комплексы, заменили резиновое покрытие, установили скамейки и урны. А на улице Шарипова по пожеланиям жителей установили большой навес над спортивной площадкой.

"Я рад, что нам благоустроили спортивную зону, установили большой навес, который стал настоящим спасением для тех, кто занимается спортом на свежем воздухе. Хорошая защита от палящего солнца, и от дождей. Я часто играю в настольный теннис, или тренируюсь на уличных тренажерах.

Очень удобно, что теперь все рядом, и стало намного приятнее заниматься. Мы рады, что наши дворы становятся местом для активного отдыха и общения", – поделился впечатлениями житель района Медет Ахметов.

Всего по проекту "Бюджет народного участия" в районе будет реализовано 45 проектов в 2025 году. Все работы по благоустройству будут проведены с апреля по октябрь.

Для создания безопасной и эффективной жилищно-коммунальной инфраструктуры планируется отремонтировать 7 многоквартирных жилых домов с обновлением кровли, фасада и инженерных сетей. Будут заменены лифтовые оборудования в 5 многоквартирных жилых домах.

Напомним, что в 2024 году для жителей 11 многоквартирных домов были обновлены 18 лифтовых оборудований и проведен ремонт 7 жилых домов. В 2024 году в рамках программы "Бюджет народного участия" в Алмалинском районе было реализовано 52 проекта и дополнительно проведен текущий ремонт 23 дворовых территорий.

В целом за три года в Алматы было реализовано 938 проектов.

Ранее мы рассказывали, что в микрорайоне Жас-Канат Турксибского района Алматы в рамках этой программы заброшенный участок преобразовали в уютное общественное пространство.