"За детскую площадку ходят в туалет": против блошиного рынка выступили шымкентцы (видео)

Жители старой части Шымкента потребовали убрать из-под окон их домов стихийный рынок. В акимате ответили на жалобы горожан, передает сайт телеканала КТК.

Блошиный рынок уже не первый год создает неудобство для жителей этого района. По словам горожан, торговля здесь начинается едва ли не с шести утра. Вся округа завалена мусором. И никакие уговоры и даже штрафы продавцов не пугают.

"Они весь день там сидят. Пройти невозможно. Шумят, в туалет вот сюда ходят, за детскую площадку ходят в туалет! Вот здесь углы дома обсыкают. Ну что это такое? Воняет! Сейчас лето. В духоту это все воняет, и мне кажется, это не мы должны решать вопрос, а они.

Если им… я понимаю их тоже, это заработок их. Да, им нужно где-то сидеть, продавать, как-то жить. Но идите в акимат, пускай аким им выделит место где-то", - возмущена горожанка Татьяна Игнатиади.

Все началось после того, как на расположенном неподалеку официальном рынке место, где раньше сидели эти торговцы, отдали под парковку. Уходить далеко продавцы не хотят, поэтому облюбовали тротуары, развесили на деревьях товар и продолжили свое дело. Говорят, место хорошее, а достойной альтернативы власти не предлагают.

"Если предлагают – где-то за городом! Кто туда поедет? Здесь вот идут на базар люди, раз, прошел, что-то купил. А туда специально никто не поедет!" - поделилась продавец стихийного рынка Татьяна Скобельцова.

Завидев съемочную группу, многие торговцы попрятались. Так же, говорят местные жители, торгующие делают, когда приезжает полиция. Но прячутся неподалеку. И, как только проверяющие уходят, возвращаются.

Чиновники признаются: много раз наказывали и штрафовали стихийщиков, но они снова и снова раскидывают прямо на земле простыни и раскладывают товар. Теперь в акимате задумали облагородить территорию и разбить здесь клумбы.

"В дальнейшем мы планируем выложить брусчаткой и озеленить территорию. Сейчас главное – решить проблему жителей ближайших домов. А затем сделаем здесь везде газоны", - сообщил руководитель отдела поддержки предпринимательства акимата Туранского района Шымкента Ермухамет Мусабек.

Власти обещают решить вопрос уже в этом году. Но куда в таком случае переместится блошиный рынок, пока непонятно.

Источник: КТК

Напомним, ранее в Алматы разгорелся похожий скандал, но здесь против стихийной торговли выступили продавцы рынка. Торговцы жаловались на антисанитарию и мусор.

В акимате тогда сообщали, что стихийные торговые точки подлежат демонтажу. Однако наложение штрафа по административной статье приостановлено органами прокуратуры до утверждения "Правил установки нестационарных объектов торговли на территории города Алматы и в пригородной зоне", в связи с чем полицейские не могли составить протокол за незаконную торговлю.