Названа дата, когда перестанут обслуживать незарегистрированные смартфоны казахстанцев

Незарегистрированные смартфоны перестанут обслуживать 25 мая, после чего некоторые мобильные телефоны перестанут работать в Казахстане, сообщает сайт телеканала KTK.

По данным телеканала, после 25 мая операторы связи откажутся обслуживать незарегистрированные смартфоны. Новые правила не коснутся устройств, которые уже использовались на территории нашего государства или были ввезены в страну до марта нынешнего года.

Тем, кто намерен приобрести телефон сейчас, в Министерстве цифровизации советуют сначала проверить его верификацию. Для этого необходимо перейти на сайт imei.rfs.gov.kz и ввести IMEI-код устройства. У официальных дистрибьюторов все смартфоны уже должны быть зарегистрированы.

Продавцы и владельцы контрабандных гаджетов могут верифицировать устройства до 25 мая. Высказались о нововведении сегодня и в парламенте. Некоторые депутаты свои телефоны еще не проверили, но в целом такие меры поддерживают, хотя в их разработке и не участвовали.

"Честно, еще нет, не успела. Но мне хочется верить, что он будет, тем более он же приобретался раньше, поэтому я немножко не боюсь. Идентификация качественных и оригинальных устройств, я считаю, это необходимая мера и для безопасности граждан, и для экономики. Вопрос в том, чтобы эта процедура не парализовала использование смартфонов, не задела права потребителей", - высказалась депутат Екатерина Смышляева.

Источник: KTK

Напомним, в марте текущего года в Казахстане начали вести белый, серый и черный списки мобильных телефонов, также возможна блокировка устройств.

Как мы разъяснили ранее, теперь в стране будут вести списки мобильных устройств: белый, серый и черный.

Белый - список абонентских устройств сотовой связи, сведения о которых успешно верифицированы в информационной системе мониторинга и идентификации устройств сотовой связи и включены в базу данных в соответствии с правилами;

- список абонентских устройств сотовой связи, сведения о которых успешно верифицированы в информационной системе мониторинга и идентификации устройств сотовой связи и включены в базу данных в соответствии с правилами; Серый - список абонентских устройств сотовой связи, не внесенных в белый и черный списки, которые временно включены в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи.

- список абонентских устройств сотовой связи, не внесенных в белый и черный списки, которые временно включены в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи. Черный - список абонентских устройств сотовой связи, не включенных в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи в соответствии с правилами. Телефоны из данного списка будут отключать от услуг связи.