Вырубку деревьев в Уральске прокомментировали в акимате города (фото)
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В акимате Уральска обратились к горожанам в связи с вырубкой деревьев - власти пообещали, что вместо аварийных появятся новые саженцы, передает NUR.KZ.
Ранее в соцсетях горожане возмутились массовой вырубкой деревьев в разных районах Уральска.
В акимате пояснили, что это часть плановых экологических мероприятий.
"Друзья, вырубка деревьев в городе - это часть плановых экологических мероприятий, проводимых по решению Экологического совета и в рамках дендрологического плана, разработанного с участием экологов, депутатов, общественников и экоактивистов", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что удаляются только старые, больные и аварийные деревья, которые представляют опасность для людей и транспорта.
"Все работы проводятся по закону и с соблюдением мер безопасности", - успокоили горожан в акимате Уральска.
В ведомстве пояснили, что будут высажены 5 тыс. новых саженцев, также декоративные кустарники и зеленые насаждения появятся вдоль дорог.
Отметим, недавно в Алматы выявлено повсеместное несоблюдение требований по компенсационной посадке деревьев. Надзорные органы сообщили, что за 2023-2024 годы не высажено более 73 тыс. деревьев, предусмотренных нормами компенсационной посадки.
Кроме того, установлены случаи неправомерной вырубки зеленых насаждений.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2244156-vyrubku-derevev-v-uralske-prokommentirovali-v-akimate-goroda-foto/