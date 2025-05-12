Вырубку деревьев в Уральске прокомментировали в акимате города (фото)

В акимате Уральска обратились к горожанам в связи с вырубкой деревьев - власти пообещали, что вместо аварийных появятся новые саженцы, передает NUR.KZ.

Ранее в соцсетях горожане возмутились массовой вырубкой деревьев в разных районах Уральска.

В акимате пояснили, что это часть плановых экологических мероприятий.

"Друзья, вырубка деревьев в городе - это часть плановых экологических мероприятий, проводимых по решению Экологического совета и в рамках дендрологического плана, разработанного с участием экологов, депутатов, общественников и экоактивистов", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что удаляются только старые, больные и аварийные деревья, которые представляют опасность для людей и транспорта.

"Все работы проводятся по закону и с соблюдением мер безопасности", - успокоили горожан в акимате Уральска.

В ведомстве пояснили, что будут высажены 5 тыс. новых саженцев, также декоративные кустарники и зеленые насаждения появятся вдоль дорог.

Отметим, недавно в Алматы выявлено повсеместное несоблюдение требований по компенсационной посадке деревьев. Надзорные органы сообщили, что за 2023-2024 годы не высажено более 73 тыс. деревьев, предусмотренных нормами компенсационной посадки.

Кроме того, установлены случаи неправомерной вырубки зеленых насаждений.