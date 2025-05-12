Землетрясение ощутили в Алматы
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По информации ДЧС Алматы, на территории Кыргызстана произошло землетрясение - очаг располагался в 239 км на юго-запад от Алматы, передает NUR.KZ.
Алматинцы пишут в Сети, что почувствовали землетрясение.
Как сообщает пресс-служба ДЧС Алматы, очаг землетрясения располагался на территории Кыргызстана - в 239 км на юго-запад от Алматы.
"Расчетная интенсивность (в баллах) составила в Алматы: нет ощутимости", - сообщает ведомство.
Тем не менее горожане сообщают о собственных впечатлениях.
"Да, было где-то в 11:40... Алмалинский район", "На 6 этаже чуть-чуть", "Да, было в 11:40, качнуло немного 7 этаж, не более двух баллов", "Почувствовали. 5 этаж. Люстра ходуном", "На 9 этаже чуть было заметно", - пишут алматинцы в комментариях к посту о землетрясении.
Многие горожане в то же время отмечают, что ничего не заметили.
А каковы ваши впечатления? Если вы в Алматы, примите участие в опросе!
В ДЧС Алматы напомнили, что мегаполис находится в 9-10-балльной сейсмической зоне, поэтому личная подготовленность каждого гражданина к действиям при ЧС и после имеет огромное значение.
- Алматинцам важно составить заранее семейный или коллективный план действий при землетрясении:
- Заранее определить место встречи для семьи после случившегося землетрясения.
- Необходимо заранее определить в своей квартире, доме самые безопасные места, чтобы переждать подземные толчки. К таким местам относят: места у капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами;
- Определите кратчайший путь эвакуации из здания, либо займите внутри здания безопасное место. Необходимо переставить тяжелые предметы, посуду с верхних полок шкафов.
Напомним, накануне землетрясение почувствовали и жители Алматы, Каскелена и Каргалы, ощутимость составила 2 балла.
Тогда же спасатели напомнили правила поведения при землетрясении:
- сохраняйте спокойствие, не паникуйте:
- не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
- отойдите от мебели, окна, люстры;
- найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
- покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);
- отключите воду, газ электричество;
- возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
- держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- будьте готовы к повторным толчкам;
- окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2244063-zemletryasenie-oshchutili-v-almaty/