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Землетрясение ощутили в Алматы

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Вид на город Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По информации ДЧС Алматы, на территории Кыргызстана произошло землетрясение - очаг располагался в 239 км на юго-запад от Алматы, передает NUR.KZ.

Алматинцы пишут в Сети, что почувствовали землетрясение.

Как сообщает пресс-служба ДЧС Алматы, очаг землетрясения располагался на территории Кыргызстана - в 239 км на юго-запад от Алматы.

"Расчетная интенсивность (в баллах) составила в Алматы: нет ощутимости", - сообщает ведомство.

Тем не менее горожане сообщают о собственных впечатлениях.

"Да, было где-то в 11:40... Алмалинский район", "На 6 этаже чуть-чуть", "Да, было в 11:40, качнуло немного 7 этаж, не более двух баллов", "Почувствовали. 5 этаж. Люстра ходуном", "На 9 этаже чуть было заметно", - пишут алматинцы в комментариях к посту о землетрясении.

Многие горожане в то же время отмечают, что ничего не заметили.

А каковы ваши впечатления? Если вы в Алматы, примите участие в опросе!

В ДЧС Алматы напомнили, что мегаполис находится в 9-10-балльной сейсмической зоне, поэтому личная подготовленность каждого гражданина к действиям при ЧС и после имеет огромное значение.

  • Алматинцам важно составить заранее семейный или коллективный план действий при землетрясении:
  • Заранее определить место встречи для семьи после случившегося землетрясения.
  • Необходимо заранее определить в своей квартире, доме самые безопасные места, чтобы переждать подземные толчки. К таким местам относят: места у капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами;
  • Определите кратчайший путь эвакуации из здания, либо займите внутри здания безопасное место. Необходимо переставить тяжелые предметы, посуду с верхних полок шкафов.

Напомним, накануне землетрясение почувствовали и жители Алматы, Каскелена и Каргалы, ощутимость составила 2 балла.

Тогда же спасатели напомнили правила поведения при землетрясении:

  • сохраняйте спокойствие, не паникуйте:
  • не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
  • отойдите от мебели, окна, люстры;
  • найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
  • покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);
  • отключите воду, газ электричество;
  • возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
  • держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
  • будьте готовы к повторным толчкам;
  • окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2244063-zemletryasenie-oshchutili-v-almaty/