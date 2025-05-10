Землетрясение почувствовали в Алматы
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Землетрясение произошло сегодня вечером на границе Казахстана и Кыргызстана - толчки почувствовали в Алматы и Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 10 мая 2025 года в 20:35 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение", - сообщили в МЧС.
Очаг землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Казахстана в 35 км. на юго-запад от Алматы, отметили в ведомстве.
Расчетная интенсивность в баллах составила:
- Алматы 2 б.
- Карасай (Каскелен) 2 б.
- Каргалы 2 б.
В МЧС напомнили 10 простых шагов при землетрясении:
- Сохраняйте спокойствие, НЕ ПАНИКУЙТЕ!
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
- Отойдите от мебели, окна, люстры;
- Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);
- Отключите воду, газ электричество;
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- Будьте готовы к повторным толчкам;
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2243652-zemletryasenie-pochuvstvovali-v-almaty/