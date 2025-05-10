Землетрясение почувствовали в Алматы

Землетрясение произошло сегодня вечером на границе Казахстана и Кыргызстана - толчки почувствовали в Алматы и Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 10 мая 2025 года в 20:35 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение", - сообщили в МЧС.

Очаг землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Казахстана в 35 км. на юго-запад от Алматы, отметили в ведомстве.

Расчетная интенсивность в баллах составила:

Алматы 2 б.

Карасай (Каскелен) 2 б.

Каргалы 2 б.

В МЧС напомнили 10 простых шагов при землетрясении:

Сохраняйте спокойствие, НЕ ПАНИКУЙТЕ!

Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;

Отойдите от мебели, окна, люстры;

Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;

Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);

Отключите воду, газ электричество;

Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);

Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;

Будьте готовы к повторным толчкам;

Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.