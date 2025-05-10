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Землетрясение почувствовали в Алматы

Опубликовано:

Вид на Алматы
Вид на Алматы. Фото: акимат Алматы

Землетрясение произошло сегодня вечером на границе Казахстана и Кыргызстана - толчки почувствовали в Алматы и Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 10 мая 2025 года в 20:35 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение", - сообщили в МЧС.

Очаг землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Казахстана в 35 км. на юго-запад от Алматы, отметили в ведомстве.

Расчетная интенсивность в баллах составила:

  • Алматы 2 б.
  • Карасай (Каскелен) 2 б.
  • Каргалы 2 б.

В МЧС напомнили 10 простых шагов при землетрясении:

  • Сохраняйте спокойствие, НЕ ПАНИКУЙТЕ!
  • Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
  • Отойдите от мебели, окна, люстры;
  • Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
  • Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);
  • Отключите воду, газ электричество;
  • Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
  • Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
  • Будьте готовы к повторным толчкам;
  • Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2243652-zemletryasenie-pochuvstvovali-v-almaty/