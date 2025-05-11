Землетрясение произошло на Тенгизе

В воскресенье, 11 мая, на западе Казахстана, на месторождении Тенгиз, произошло землетрясение, передает издание "Ак Жайык", ссылаясь на Геологическую службу США.

По данным издания, землетрясение магнитудой 4,2 на Тенгизском месторождении было зафиксировано в воскресенье 11:44.

О подземных толчках изданию сообщили и работники месторождения.

"Глубина залегания гипоцентра - 10 км. По сведениям очевидцев, толчки были длительностью 5 секунд", - говорится в материале.

Информация о землетрясении на западе Казахстана указана и на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. По его данным, подземные толчки были зафиксированы в 11:45, магнитуда составила 4,2.

Напомним, накануне землетрясение почувствовали и жители Алматы, Каскелена и Каргалы, ощутимость составила 2 балла. Тогда же спасатели напомнили правила поведения при землетрясении:

сохраняйте спокойствие, не паникуйте:

не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;

отойдите от мебели, окна, люстры;

найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;

покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);

отключите воду, газ электричество;

возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);

держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;

будьте готовы к повторным толчкам;

окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.