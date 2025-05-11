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Землетрясение произошло на Тенгизе

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Нефтегазовое месторождение Тенгиз
Месторождение Тенгиз. Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области

В воскресенье, 11 мая, на западе Казахстана, на месторождении Тенгиз, произошло землетрясение, передает издание "Ак Жайык", ссылаясь на Геологическую службу США.

По данным издания, землетрясение магнитудой 4,2 на Тенгизском месторождении было зафиксировано в воскресенье 11:44.

О подземных толчках изданию сообщили и работники месторождения.

"Глубина залегания гипоцентра - 10 км. По сведениям очевидцев, толчки были длительностью 5 секунд", - говорится в материале.

Информация о землетрясении на западе Казахстана указана и на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. По его данным, подземные толчки были зафиксированы в 11:45, магнитуда составила 4,2.

Напомним, накануне землетрясение почувствовали и жители Алматы, Каскелена и Каргалы, ощутимость составила 2 балла. Тогда же спасатели напомнили правила поведения при землетрясении:

  • сохраняйте спокойствие, не паникуйте:
  • не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
  • отойдите от мебели, окна, люстры;
  • найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
  • покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);
  • отключите воду, газ электричество;
  • возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
  • держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
  • будьте готовы к повторным толчкам;
  • окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2243793-zemletryasenie-proizoshlo-na-tengize/