Землетрясение произошло на Тенгизе
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В воскресенье, 11 мая, на западе Казахстана, на месторождении Тенгиз, произошло землетрясение, передает издание "Ак Жайык", ссылаясь на Геологическую службу США.
По данным издания, землетрясение магнитудой 4,2 на Тенгизском месторождении было зафиксировано в воскресенье 11:44.
О подземных толчках изданию сообщили и работники месторождения.
"Глубина залегания гипоцентра - 10 км. По сведениям очевидцев, толчки были длительностью 5 секунд", - говорится в материале.
Информация о землетрясении на западе Казахстана указана и на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. По его данным, подземные толчки были зафиксированы в 11:45, магнитуда составила 4,2.
Напомним, накануне землетрясение почувствовали и жители Алматы, Каскелена и Каргалы, ощутимость составила 2 балла. Тогда же спасатели напомнили правила поведения при землетрясении:
- сохраняйте спокойствие, не паникуйте:
- не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
- отойдите от мебели, окна, люстры;
- найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
- покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);
- отключите воду, газ электричество;
- возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
- держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- будьте готовы к повторным толчкам;
- окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2243793-zemletryasenie-proizoshlo-na-tengize/