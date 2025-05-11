Без воды остались несколько микрорайонов в Актау из-за прорыва трубопровода

В ряде микрорайонов Актау отключили холодную воду. Причиной стал порыв на питьевом трубопроводе в нижней зоне, передает NUR.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Издание сообщает, что холодную воду отключили из-за порыва в 22-м микрорайоне, ссылаясь на данные ГКП "Каспий жылу, су арнасы".

"Под ограничение полностью попал 22-й микрорайон, а также караоке-бар "Эдем", баня "Kuat" в 6А микрорайоне, дорожно-строительная компания ИП Гатин, "Kazfruit", автомойка "Куан", АО "QazaqGaz Aimaq" и кафе в 21-м микрорайоне, канализационная насосная станция (КНС-5), Мангистауский энергетический колледж имени, Мангистауский политехнический колледж, департамент юстиции, АО "Каскор-Транссервис" и Актауский центр социальной адаптации в 3Б микрорайоне", - говорится в сообщении.

В предприятии добавили, что ориентировочно подачу питьевой воды возобновят до 20:00.

Напомним, недавно павлодарцы чуть не перепутали свой город с Саранью. В павлодарских чатах распространили фейковую рассылку об отключении воды, но, как оказалось, эта информация актуальна только для жителей Сарани.