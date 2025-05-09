Поезда с портретами героев ВОВ стали курсировать из Астаны (фото)

Сегодня с вокзалов Астаны отправились оформленные тематические поезда - Тальго "Астана-Алматы" и электропоезд "Астана-Атбасар", передает NUR.KZ со ссылкой на "Пассажирские перевозки".

Как сообщила пресс-служба АО "Пассажирские перевозки", эти поезда посвящены 80-летию Великой Победы и бессмертным подвигам казахских героев в годы Великой Отечественной войны.

Поезда с изображением героев ВОВ. Фото: АО "Пассажирские перевозки"

"На вагонах размещены портреты легендарных личностей - Бауыржана Момышұлы, Әлии Молдағұловой, Мәншүк Мәметовой, Рақымжана Қошқарбаева и других участников войны, вписавших свои имена в историю. Здесь же размещены слова безмерной благодарности героям. Казахстанские ленты Победы украсили лацканы пиджаков проводников", - говорится в сообщении.

Поезда с изображением героев ВОВ. Фото: АО "Пассажирские перевозки"

Отмечается, что оформленные поезда продолжат курсировать до конца мая, позволяя жителям и гостям столицы прикоснуться к истории и отдать дань уважения подвигу героев на посадке и в пути следования поезда.

На днях сообщалось, что на лето в Казахстане запустят 11 дополнительных железнодорожных маршрутов - допсоставы будут курсировать с июня по сентябрь.