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Праздничный салют к 9 мая запустят в Астане

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Салют
Салют. Иллюстративное фото: pexels.com

В Астане к 80-летию Победы 9 мая состоится праздничный фейерверк, организованный за счет спонсорских средств, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Сообщается, что фейерверки будут запущены 9 мая в 22.00 часа, с двух локаций: Ботанический сад и территория, прилегающая к мосту "Атырау".

"На каждой локации будет произведено порядка 4 тыс. выстрелов", - предупредили в акимате.

В акимате также сообщили, в Астане было запланировано более 100 различных мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника Отечества и Дня Победы.

Ранее мы писали, что в Алматы 9, 10 и 11 мая ко Дню Победы пройдут праздничные мероприятия. На все три дня запланирована масштабная концертная программа.

Отметим, что по состоянию на 1 апреля 2025 года в Казахстане проживает 83 048 ветеранов, из них 111 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 111 ветеранов Великой Отечественной войны (далее - ВОВ), 16 796 ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, 26 553 ветерана боевых действий на территории других государств, 39 588 тружеников тыла в годы ВОВ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2243220-prazdnichnyy-salyut-k-9-maya-zapustyat-v-astane/