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Круглосуточный спасательный пост заработал вблизи популярных горных маршрутов Алматы

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Контрольно-спасательный пост
Контрольно-спасательный пост. Фото: МЧС РК

В Медеуском районе города Алматы начал работу контрольно-спасательный пост, работающий в круглосуточном режиме. Это позволило сократить время реагирования на ЧС на 1,5-2 часа, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на официальном сайте сообщило, что спасательный пост размещен на территории пожарной части №16, вблизи популярных горных маршрутов — Малое Алматинское ущелье, Кимасар, Бутаковка, Просвещенец и Кокжайлау.

Пост оснащен всем необходимым для оперативного реагирования, включая специализированную технику, оборудование и средства связи. Дежурство несут квалифицированные спасатели, готовые выдвигаться к месту происшествия в любое время суток. Среднее время реагирования сократилось на 1,5–2 часа, что критически важно в условиях горной местности.

"Создание круглосуточного поста в Медеу — конкретная мера, направленная на повышение уровня безопасности как для жителей Алматы, так и для туристов", — отметил министр по ЧС Чингис Аринов.

В ведомстве сообщили, что открытие контрольно-спасательного поста — часть комплексной работы по повышению готовности к реагированию в горных районах и обеспечению безопасного отдыха в туристический сезон.

Ранее в акимате Алматы рассказали про обустройство горных маршрутов - в прошлом году удалось благоустроить более 100 км.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2243202-kruglosutochnyy-spasatelnyy-post-zarabotal-vblizi-populyarnyh-gornyh-marshrutov-almaty/