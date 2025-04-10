100 км горных маршрутов обустроили в Алматы

В акимате Алматы рассказали про обустройство горных маршрутов - в прошлом году удалось благоустроить более 100 км, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации акимата, инвестиции в сферу туризма в Алматы демонстрируют положительную динамику - в 2024 году объем привлеченных инвестиций составил 110,9 млрд. тенге, что на 2,1% больше по сравнению с предыдущим годом.

Частные инвесторы открыли 35 новых объектов размещения, включая 20 гостиниц, 4 глэмпинга, 8 хостелов и 3 гостевых дома, что добавило к номерному фонду 836 единиц.

По итогам года налоговые поступления в сфере туризма выросли в 1,9 раза, достигнув 90,7 млрд. тенге, отмеили в ведомстве.

В 2024 году в Алматы завершили благоустройство 100 км горных маршрутов: обустроены основные тропы, установлено 450 объектов инфраструктуры - стенды, указатели, беседки, скамейки и переправы, а также 13 кемпинг-зон с солнечными панелями.

Тропа здоровья. Фото: аким

Например, в парке "Кок-Тобе" появилась новая "Тропа здоровья" - благоустроенный маршрут для пеших прогулок и активного отдыха на свежем воздухе. Строительство тропы протяженностью 1,2 км было начато в 2023 году за счет частных инвестиций. Маршрут оборудован современным освещением, системой видеонаблюдения, скамейками, урнами и смотровыми площадками с живописными видами на Алматы и горы, создавая комфортные условия для отдыхающих.

Смотровая площадка. Фото : акимат Алматы

Еще более привлекательным местом для туристов и жителей города стала плотина "Медеу" - уникальное гидротехническое сооружение, расположенное над одноименным высокогорным стадионом. В рамках благоустройства здесь установлены четыре новые смотровые площадки с видами на "Медеу", размещены шесть бесплатных биноклей для детального обзора панорамы, обновлены ограждения и покрытия для повышения безопасности. Кроме того, на площадках и самой плотине установлены видеокамеры, что делает прогулки по этому знаковому объекту не только увлекательными, но и безопасными.

Вид на Медеу. Фото: акимат Алматы

А новый пешеходный маршрут "Жұмбақ жол" длиной прогулочной зоны 285 м и пропускной способностью более 2 тыс. чел. в день ведет к популярному визит-центру Горельник.

Жұмбақ жол. Фото : акимат Алматы

"Благоустроенная инфраструктура, удобные зоны отдыха, информационные стенды и ночная подсветка делают пешеходную дорожку доступной в любое время суток. Проект направлен на развитие экотуризма и снижение нагрузки на популярные направления, такие как "Медеу" и "Шымбулак", - отметили в акимате.

В 2025 году управление туризма Алматы планирует обустроить 10 новых горных маршрутов протяженностью более 100 км и создать 3 кемпинг-зоны с солнечными панелями.

Еще одним важным шагом в развитии туризма в Алматы, как заявили в акимате, станет открытие в этом году двух значимых культурных объектов: Центра современной культуры «Целинный» и Almaty Museum of Arts.

Эти проекты придадут Алматы новые культурные и туристические ориентиры, укрепляя статус города как одного из ведущих центров искусства и культурных событий в регионе.

По статистическим данным, в 2024 году Алматы установил новый рекорд по общему количеству туристов, приняв 2 340 314 человек и увеличив этот показатель на 14,8%. Доля Алматы в общем туристическом потоке Казахстана составила 25,6%, а среди международных туристов – 53%. Число иностранных гостей возросло на 26,9%, составив 686 355 человек, что на 145 611 человек больше, чем в 2023 году.

Обустройство горных маршрутов. Фото: акимат Алматы

Лидерами по посещению Алматы остаются туристы из России (155 445 человек). Также заметен рост туристов из Индии, чье количество увеличилось в 2,4 раза, составив 115 246 человек. Вместе с тем, наблюдается рост турпотока из Китая (на 50%), США (на 34,4%), Турции (на 12%) и Южной Кореи (на 3,2%). Для дальнейшего маркетингового продвижения города Almaty Tourism Bureau совместно с Mastercard составлен портрет и путь среднестатистического туриста, прибывающего в Алматы.

"Алматы не только подтверждает свою популярность, но и ставит новые рекорды, доказывая, что город – это не только сердце туризма в Казахстане, но и магнит для путешественников со всего мира. Город предлагает гостям насыщенную программу: от горнолыжных курортов и экстрим-туров до гастрономических фестивалей и исторических экскурсий. Развитие международного авиасообщения, организация крупных событий и модернизация сервисов делают Алматы одним из самых привлекательных туристических направлений в Центральной Азии", - заявил в акимате.

Ранее сообщалось, что в Алматы продолжается развитие инфраструктуры для экологически чистых видов транспорта: в этом году планируется обустроить порядка 20 км велодорожек.