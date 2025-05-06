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Родители ворвались на заседание спецкомиссии на юге Казахстана: дети продолжат обучение в школе

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Родители учеников школы-интерната в Ленгере
Родители учеников школы-интерната в Ленгере. Кадр из сюжета: телеканал КТК

Массовое отчисление воспитанников с особыми потребностями из школы-интерната №2 в Ленгере Туркестанской области опровергли в Управлении образования Туркестанской области, передает StopFake.kz.

В ряде казахстанских СМИ появилась новость, что в городе Ленгере Туркестанской области началось массовое отчисление воспитанников с особыми потребностями из школы-интерната №2. Якобы специальная комиссия без предварительного уведомления прибыла в учебное заведение и начала оформлять перевод детей в обычные школы.

Это сообщение не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Управления образования Туркестанской области.

"Сообщаем, что никаких решений об отчислении учащихся не принималось. Все дети, независимо от формы обучения, продолжат получать образование в соответствии с государственным общеобязательным стандартом. Переход ребенка в общеобразовательную школу - это право, а не обязанность. Он осуществляется исключительно по желанию родителей (законных представителей) и с учетом рекомендаций специалистов.

Деятельность психолого-медико-педагогической комиссии носит консультативный характер. Комиссия не принимает решений о закрытии учреждений или отчислении детей. Ее цель - предоставить профессионально обоснованные рекомендации, способствующие развитию ребенка и его успешной интеграции в общество. Окончательное решение о выборе формы обучения всегда остается за родителями", - заявили в ведомстве.

5 мая представители управления встретились с учителями и родителями школы. Им объяснили ситуацию и ответили на все вопросы.

"Все дети продолжат обучение с учетом их индивидуальных возможностей и потребностей", - говорится в сообщении Управления образования Туркестанской области.

Напомним, в Ленгере разгорелся скандал вокруг школы-интерната, где учатся дети с аутизмом, ДЦП и нарушениями речи. Туда неожиданно прибыла спецкомиссия. По словам горожан, воспитанников с нарушениями речи, детским церебральным параличом и аутизмом отправляют в обычные школы.

Возмущенные родители ворвались в кабинет, где заседала комиссия. Некоторые матери даже начали рвать и разбрасывать документы со стола.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242596-roditeli-vorvalis-na-zasedanie-speckomissii-na-yuge-kazahstana-deti-prodolzhat-obuchenie-v-shkole/