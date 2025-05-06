Силач из Шымкента протащил пять 120-тонных вагонов и попал в Книгу рекордов Казахстана (видео)

Силач Артык Досалиев установил новый национальный рекорд. Пять 120-тонных вагонов он протащил на расстоянии более 21 метра, сообщает "24KZ".

По информации телеканала, пауэрлифтер из Шымкента официально вошел в Книгу рекордов Казахстана. Артык Досалиев преодолел дистанцию в 21 метр 40 сантиметров, тягая за собой пять железнодорожных вагонов, общий вес которых составил 600 тонн. За событием наблюдали десятки зрителей и представитель Книги рекордов Казахстана.

"Чтобы рекорд был "чистым", мы заранее проверили путь. Чтобы он был строго горизонтальный. При помощи уровня замерили. Потом при помощи рулетки замерили расстояние, на которое он протащил. И все, кто здесь был, все свидетели. Такого рекорда в Казахстане еще не было", - рассказал телеканалу официальный представитель Книги рекордов Казахстана Бахытжан Тастулеков.

Сразу после того, как результат официально зафиксировали, Досалиев, едва сдерживая эмоции, признался, что к этому моменту шел долгие месяцы тренировок и психологической подготовки. Свой новый успех силач посвятил 80-летию Великой Победы.

"В преддверии 80-летия Победы я решил установить такой рекорд и отдать дань уважения духу наших героических предков. Сегодняшний свой рекорд я посвящаю именно им. В следующем году, к очередной годовщине Победы, намерен тянуть уже 6, 7, 10, а то и 20 вагонов", - поделился рекордсмен.

Напомним, Артык Досалиев хорошо известен в мире силовых видов спорта. Он мастер спорта по пауэрлифтингу, пятикратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, восьмикратный победитель Азии.

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