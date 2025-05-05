Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Алматинцы попали в Книгу рекордов Гиннесса (видео)

Опубликовано:

Рекордсмены
Рекордсмены. Фото: РСК Алматы

Артисты алматинского цирка вошли в Книгу рекордов Гиннесса с необычным трюком - один из акробатов дважды преодолел стремянку с коллегой на голове, передает NUR.KZ.

Участники знаменитой акробатической группы "Сербат" Батыр Жанузак и Марлен Маратов вошли в Книгу рекордов Гиннесса, установив уникальный рекорд на престижном международном шоу Lo Show Dei Record в Милане.

Акробаты выполнили в Италии сложный трюк в номинации "Самое быстрое время подъема и спуска по двум лестницам с человеком, стоящим в стойке на руках на голове". Их результат – 36,66 секунд.

Это достижение поразило не только зрителей, но и международное жюри, став символом выдающейся физической подготовки, синхронности и высочайшего мастерства алматинских акробатов.

"Это был невероятный момент. Мы готовились к этому рекорду долго и упорно. Видеть, как весь зал аплодирует стоя – незабываемо!" - рассказал Батыр Жанузак во время брифинга на площадке РСК.

Его коллега Марлен Маратов добавил, что это - не просто рекорд, а признание всей команды, труда и любви к цирковому искусству.

Цирковая группа "Сербат" уже давно прославилась на мировой сцене, став финалистами и победителями таких популярных шоу, как America’s Got Talent, Britain’s Got Talent и China’s Got Talent.

Их выступления всегда отличались уникальностью, артистизмом и высочайшим техническим уровнем.

"Мы гордимся нашими ребятами. Этот рекорд – не просто личный успех, а огромный вклад в развитие казахстанского циркового искусства. Теперь во всем мире знают, что в Казахстане есть настоящие мастера цирка", – сказал директор Казахского государственного цирка Максат Жаиков.

Видео из личного архива акробатов; предоставлено РСК Алматы.

До этого мы писали, что кокшетауцы попали в Книгу рекордов - в городе утро 22 марта началось с яркого шествия, объединившего более 1600 женщин в национальных головных уборах - кимешек, символе уважения, женственности и мудрости казахского народа.

Это грандиозное событие, организованное Советом матерей Акмолинской области, стало не только украшением праздника, но и претендентом на запись в Книгу рекордов Казахстана.

Осенью прошлого года в столице более 3 тыс. домбристов одновременно исполнили кюй "Балбырауын", и это яркое событие в мире искусства вошло в Книгу рекордов Гиннеса Казахстана.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242080-almatincy-popali-v-knigu-rekordov-ginnessa-video/