Алматинцы попали в Книгу рекордов Гиннесса (видео)

Артисты алматинского цирка вошли в Книгу рекордов Гиннесса с необычным трюком - один из акробатов дважды преодолел стремянку с коллегой на голове, передает NUR.KZ.

Участники знаменитой акробатической группы "Сербат" Батыр Жанузак и Марлен Маратов вошли в Книгу рекордов Гиннесса, установив уникальный рекорд на престижном международном шоу Lo Show Dei Record в Милане.

Акробаты выполнили в Италии сложный трюк в номинации "Самое быстрое время подъема и спуска по двум лестницам с человеком, стоящим в стойке на руках на голове". Их результат – 36,66 секунд.

Это достижение поразило не только зрителей, но и международное жюри, став символом выдающейся физической подготовки, синхронности и высочайшего мастерства алматинских акробатов.

"Это был невероятный момент. Мы готовились к этому рекорду долго и упорно. Видеть, как весь зал аплодирует стоя – незабываемо!" - рассказал Батыр Жанузак во время брифинга на площадке РСК.

Его коллега Марлен Маратов добавил, что это - не просто рекорд, а признание всей команды, труда и любви к цирковому искусству.

Цирковая группа "Сербат" уже давно прославилась на мировой сцене, став финалистами и победителями таких популярных шоу, как America’s Got Talent, Britain’s Got Talent и China’s Got Talent.

Их выступления всегда отличались уникальностью, артистизмом и высочайшим техническим уровнем.

"Мы гордимся нашими ребятами. Этот рекорд – не просто личный успех, а огромный вклад в развитие казахстанского циркового искусства. Теперь во всем мире знают, что в Казахстане есть настоящие мастера цирка", – сказал директор Казахского государственного цирка Максат Жаиков.

Видео из личного архива акробатов; предоставлено РСК Алматы.

До этого мы писали, что кокшетауцы попали в Книгу рекордов - в городе утро 22 марта началось с яркого шествия, объединившего более 1600 женщин в национальных головных уборах - кимешек, символе уважения, женственности и мудрости казахского народа.

Это грандиозное событие, организованное Советом матерей Акмолинской области, стало не только украшением праздника, но и претендентом на запись в Книгу рекордов Казахстана.

Осенью прошлого года в столице более 3 тыс. домбристов одновременно исполнили кюй "Балбырауын", и это яркое событие в мире искусства вошло в Книгу рекордов Гиннеса Казахстана.