Ребенок застрял в аппарате по очистке воды в Экибастузе

В Экибастузе подростку понадобилась помощь спасателей после того, как его рука застряла в аппарате по очистке воды, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, в опасную ситуацию попал житель Экибастуза 2012 года рождения - рука подростка застряла рука в автомате по очистке воды. Очевидцы не смогли ему помочь и обратились к спасателям, позвонив по номеру 112.

"Прибывшие на место спасатели, используя специальные инструменты и болгарку, прорезали дверь аппарата и освободили зажатую руку ребенка.

Благодаря профессионализму и оперативности спасателей ребенку была своевременно оказана помощь", - говорится в сообщении МЧС.

Напомним, ранее в Кызылорде четырехлетний ребенок случайно надел на голову стул и не смог снять его самостоятельно. Ему помогли сотрудники МЧС. Ребенок не пострадал. Его родители поблагодарили спасателей.

А в Шымкенте спасатели приезжали на необычный вызов. Помощь понадобилась ребенку, надевшему на голову пластиковый горшок. С помощью шанцевых инструментов его аккуратно сняли с головы малыша. Все обошлось без травм.

В Астане пятилетний ребенок застрял ногой в радиаторе отопления. На помощь также пришлось вызывать спасателей, которые смогли высвободить мальчика без нанесения травм.