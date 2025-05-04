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Бесплатные просмотры фильмов под открытым небом запустили в Алматы

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Просмотр фильма под открытым небом в Алматы
Просмотр фильма под открытым небом в Алматы. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В Алматы еженедельно в восьми районах города будут проходить бесплатные показы фильмов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

В Алматы стартовал проект "Кинопоказы под открытым небом", сообщается на сайте акимата города. Отмечается, что каждую неделю в восьми районах города будут проходить бесплатные показы отечественных фильмов.

"Мы даем старт кинопоказам под открытым небом. Это не просто просмотр фильмов - это пространство общения, культурного обмена и уважения к нашему кинематографу. Каждую неделю в разных районах города волонтеры будут организовывать показы отечественных фильмов", - прокомментировала руководитель фронт-офиса волонтеров Алматы Багдат Анарбаева.

Ранее мы писали, что посмотреть новый фильм в кинотеатре казахстанцам обходится все дороже. А вместе с ростом цен увеличиваются и затраты казахстанцев.

В начале этого года мы писали о 10 самых ожидаемых в 2025 году фильмов. В него вошли новые части популярных франшиз и несколько перезагрузок классики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2241762-besplatnye-prosmotry-filmov-pod-otkrytym-nebom-zapustili-v-almaty/