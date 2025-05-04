Бесплатные просмотры фильмов под открытым небом запустили в Алматы

В Алматы еженедельно в восьми районах города будут проходить бесплатные показы фильмов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

В Алматы стартовал проект "Кинопоказы под открытым небом", сообщается на сайте акимата города. Отмечается, что каждую неделю в восьми районах города будут проходить бесплатные показы отечественных фильмов.

"Мы даем старт кинопоказам под открытым небом. Это не просто просмотр фильмов - это пространство общения, культурного обмена и уважения к нашему кинематографу. Каждую неделю в разных районах города волонтеры будут организовывать показы отечественных фильмов", - прокомментировала руководитель фронт-офиса волонтеров Алматы Багдат Анарбаева.

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