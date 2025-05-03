Человеческие останки нашли в Атырауской области

В селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области обнаружили человеческий череп. Информацию прокомментировали в районном акимате, передает "Ак Жайык".

Как пишет издание, история об обнаружении человеческих останков быстро обросла версиями: одни говорят, что череп выкопал бульдозер в карьере, другие, что его принесло водой.

Есть и третье мнение. По словам местных жителей, неподалеку от урочища Аккудыкиелды расположено старинное кладбище. Со временем оно оказалось буквально внутри села, а потому и подобные находки не исключены.

В районном акимате информацию подтвердили.

"Случалось, что дети приносили человеческие кости со старого кладбища. На его окраине есть участки, где захоронения проводились без надгробий. Не исключено, что череп попал на поверхность именно оттуда. Кладбище огорожено. Найденный череп перезахоронен", - пояснили в ведомстве.

Напомним, в прошлом году в Махамбетском и Курмангазинском районах Атырауской области при возведении сооружений для защиты от паводка в земле были обнаружены человеческие останки.

Что касается черепа и некоторых фрагментов скелета, найденных в Курмангазинском районе, то по ним ДП региона планировал прекратить производство в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения.

А в Махамбетском районе были обнаружены 26 фрагментов костей тел и 12 фрагментов костей черепа. По факту находки начали досудебное расследование.

Как стало известно, в этом районе на берегу реки Урал располагалось древнее поселение Сарайшык. В Средние века тут находилось большое кладбище, чем и объясняли найденные останки. Позже их собирались перезахоронить по традициям.