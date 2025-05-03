Студентов актюбинского вуза предупредили о возможном закрытии

Уже со следующего года в Актобе может прекратить свою деятельность скандально известный Казахско-Русский университет. Студентов предупредили о возможном закрытии, передает КТК.

В начале апреля в учебном заведении разгорелся скандал после сообщений о массовом отчислении студентов - официально, за прогулы.

Ситуация вызвала широкий резонанс, в университет с проверкой прибыла министерская комиссия. По итогам учащимся пообещали, что их не отчислят, и они смогут доучиться до конца года. Однако будущее вуза остается под вопросом.

По предварительным данным, учредитель Казахско-Русского университета принял решение прекратить образовательную деятельность. Оказывается, с заявлением о намерении закрыть вуз он уже обращался в министерство еще в начале учебного года. Но потом почему-то продолжил работу.

"До сведения родителей и обучающихся доведено, что процедура перевода в другие вузы является строго регламентированной процедурой. Есть специально утвержденный алгоритм - когда разрешается перевод, при соблюдении каких условий разрешается перевод, какие основные требования к процедуре оформления перевода и т. д.

Все эти вопросы будут рассмотрены специальной рабочей группой, которая будет работать в городе Актобе после окончания сессии и текущего учебного года", - сообщили в Комитете Министерства науки и высшего образования РК.

При этом от комментариев представители самого университета отказываются.

Источник: КТК

Напомним, в начале апреля стало известно, что в Актобе из частного университета внезапно отчислили сразу 350 студентов. Как рассказали молодые люди, никаких предпосылок не было. Многим из отчисленных студентов оставался всего год до окончания вуза.

Официально: часть из них оказалась в черном списке из-за отсутствия оплаты, часть - из-за систематических пропусков.

К собравшимся прибыл замакима региона. Чиновник посоветовал обратиться в суд и заверил, что власти тоже будут предпринимать меры.

Похожая ситуация произошла в Актобе и в начале учебного года - тогда больше 100 студентов, обучавшихся по программе британского университета, узнали об отчислении из-за неуспеваемости. Родители студентов были возмущены отчислением детей и грозили обратиться в прокуратуру, а в университете учащимся предложили перевестись.