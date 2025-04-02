Больше 350 студентов внезапно отчислили из вуза в Актобе (видео)

В Актобе в конце учебного года из частного университета внезапно отчислили сразу 350 студентов. Сами студенты и их родители возмущены произошедшим, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказали студенты журналистам, никаких предпосылок для такого финала не было. Многим из отчисленных студентов оставался всего год до окончания вуза. Теперь они не знают, что делать дальше.

"Я неделю ходила на занятия. Но, кроме меня, никого не было на парах. А преподаватели потом мне сами сказали, что можно не посещать. И вдруг узнаю, что меня отчислили. В прошлом году я оплатила 400 тысяч. В этом году – 500 тысяч за учебу. А теперь меня, получается, выбросили на улицу". - рассказала студентка второго курса Фируза Кенисбаева.

Возмущенные студенты и их родители потребовали объяснений от руководства. Среди отчисленных, как выяснилось, и первокурсники, и учащиеся постарше. Официально часть из них оказалась в черном списке из-за отсутствия оплаты, часть – из-за систематических пропусков.

К собравшимся прибыл замакима области. Чиновник посоветовал обратиться в суд. Заверил, что власти тоже будут предпринимать меры.

Самого же ректора учебного заведения на месте не оказалось. После длительного ожидания и неоднократных звонков сотрудников акимата к журналистам вышли из администрации вуза. По их словам, массовое отчисление произошло после проверок. Говорят, только к концу года выяснилось, что многие студенты не посещали пары.

"Всего отчислено 350 студентов: 91 из них – за то, что не оплатили учебу, 259 – за систематические пропуски и отсутствие на занятиях более 40 часов без уважительной причины. В феврале в вузе началась ректорская проверка. И таковы ее результаты", - заявила руководитель отдела Казахско-Русского международного университета Акнур Кадырбек.

Источник: КТК