Сотрудники спецЦОНа в Алматинской области боятся остаться без работы

В Алматинской области решили закрыть спецЦОН, а персонал хотят расформировать по филиалам. К таким переменам сотрудники оказались не готовы, передает КТК.

Сотрудница спецЦОНа в Карасайском районе Асем Мусахан рассказала, что их переводят в разные филиалы.

"Нас переводят, кого куда. Меня, допустим, в данный момент в Қонаев. Мне неудобно туда ездить, так как у меня маленькие дети. Нет транспорта, это в 5 утра, в 4 утра надо выезжать. В связи с тем, что даже транспорта нет. Надо на автобус, на такси, два часа получается, 200 километров примерно", - рассказывает женщина.

Сотрудники пытаются отстоять спецЦОН. Говорят, возможно, им придется искать новую работу. Персоналу объявили, что со 2 июня центр закрывается, 37 человек оказались в сложной ситуации.

Люди утверждают: если их переведут в другой город, то дорога будет занимать несколько часов. Руководство говорит, что закрытие специализированного центра - мера вынужденная.

"Причина закрытия специализированного ЦОНа Карасайского района - оптимизация расходов по филиалу. Было принято решение о закрытии специализированного ЦОНа. Уже приказ подписан, который вступит в силу 2 июня. Общий состав сотрудников - 37. Всем были предложены должности. Все уведомления подписали", - сообщила замдиректора филиала НАО "ГК "Правительство для граждан" по Алматинской области Света Жолтаева.

На уточняющий вопрос: "Без работы никто не останется?", она ответила: "Нет. Никто не останется. Всех распределили по вакантным должностям по области".

Источник: КТК

Напомним, ранее в госкорпорации "Правительство для граждан" сообщили о графике работы Центров обслуживания населения в дополнительные дни отдыха в мае. Нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНах будут 1, 7 и 9 мая.

При этом субботние дни 3 и 10 мая будут рабочими для дежурных ЦОНов и спецЦОНов: центры обслуживания населения - до 13:00, в спецЦОНах прием заявлений будет осуществляться до 12:00, выдача документов - до 13:00.

В марте этого года в спецЦОНе в Алматы при сдаче практического экзамена на получение водительских прав произошло ДТП. К счастью, никто не пострадал.